1786 إصابة جديدة بكورونا فى فلسطين

أعلنت وزارة الصح الفلسطينية اليوم الإثنين، تسجيل 18 حالة وفاة جراء فيروس كورونا السمتجد كوفيد 19.وصرحت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتور مى الكيلة أنه تم تسجيل 1786 إصابة جديدة بكورونا.وأوضحت الكيلة فى البيان اليومى حول الحالة الوبائية فى الأراضى الفلسطينية أنه تم تسجيل 1181 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.