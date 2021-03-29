الأربعاء.. إطلاق المؤتمر الثاني لمكافحة الفيروسات الكبدية في إفريقيا

تطلق المؤسسة الأفريقية لمرضى الكبد "ALPA"، برئاسة الدكتور جمال شيحه، بالتعاون مع مفوضية البحث العلمي والتقني بالاتحاد الإفريقي "AU-STRC"، المؤتمر الثاني لبناء قدرات لدول الاتحاد الإفريقي حول "التهاب الكبد الوبائي"، الأربعاء المقبل ولمدة يومين عبر تقنية الفيديوكونفرانس، بهدف التأكد من اتخاذ الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي جميع الإجراءات والتدخلات اللازمة لمكافحة التهاب الكبد الوبائي خلال تلك الفترة التي ينتشر فيها وباء فيروس كورونا المستجد.وقال جمال شيحة، إن المؤتمر الثاني لبناء قدرات الدول الأعضاء بالاتحاد الإفريقي سيسعى بشكل استراتيجي لإيجاد طرق مواجهة التحديات التي يطرحها التهاب الكبد الوبائي في ضوء جائحة فيروس كورونا، بما يعزز بشكل كبير المعرفة بأهمية العلم والتكنولوجيا في مكافحة التهاب الكبد الوبائي في إفريقيا استنادا إلى قصة النجاح المصرية في مواجهة الالتهاب الكبدى الفيروسي.وأضاف أن المؤتمر يهدف إلى وقف انتقال التهاب الكبد الفيروسي، وحصول كل شخص مصاب بالتهاب الكبد الفيروسي على رعاية وعلاج آمنين وبأسعار معقولة، وفعالة، ومن المقرر أيضًا حشد الدول الأعضاء لاتخاذ إجراءات فعالة للقضاء على التهاب الكبد الفيروسي باعتباره تهديدًا رئيسيًا للصحة العامة في إفريقيا.وأشار شيحة إلى أنه سيتم تنظيم ورشة العمل الثانية لبناء القدرات استنادًا إلى النجاحات التي حققتها ورشة العمل الأولى لبناء القدرات حول التهاب الكبد الوبائي التي عُقدت بالقاهرة نوفمبر 2018، وحضرها أكثر 100 من خبراء الصحة والعلماء الأفارقة وعدد من ممثلي شركات الأدوية.