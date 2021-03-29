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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

سقوط عصابة تزور شهادات «PCR» لتحاليل كورونا للمسافرين

الإثنين 29/مارس/2021 - 11:35 ص
سقوط عصابة
سقوط عصابة
مريم جبل - عمرو المزيدي
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واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية، استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة جرائم تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قيام تشكيل عصابى ضم (5 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، وآخر متواجد خارج البلاد)، بالاتفاق فيما بينهم على تكوين تشكيل عصابي تخصص فى تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية وخاصةً الشهادات الطبية للمسافرين "PCR" والتى تُفيد خلو حاملها من الإصابة بفيروس كورونا، وذلك بقصد استخدامها فى إلحاق العمالة المصرية بالخارج "بدون ترخيص"، وتسفيرهم عبر المنافذ والموانىء المختلفة، ومن خلال ذلك تمكنوا من الاحتيال على العديد من الأشخاص.

كما أضافت التحريات قيام المذكورين باستغلال طبيعة عملهم بمجال السياحة والسفريات وإلحاق العمالة المصرية بالخارج "بدون ترخيص"، وأعلنوا من خلال مواقع التواصل الاجتماعى عن إمكانية إجراء تحاليل "PCR" اللازمة للسفر للخارج، حيث تولى اثنين من المتهمين إنشاء الصفحات الإلكترونية على مواقع التواصل الإجتماعى بأسماء شركات السياحة محل عملهم لإستقطاب ضحاياهم، بينما يتولى آخران من المتهمين تزوير الشهادات الطبية والتى تُفيد سلبية نتيجة تحاليل فيروس كورونا، بينما يتولى أحدهم تسليم الشهادات لعملائهم، وتمكن المتهمين المذكورين من خلال نشاطهم الإجرامى المشار إليه من إستقطاب العديد من العملاء وتحصلوا على مبالغ مالية عــن كل شـــهادة وتــقاسموا تــلك المــبـالـغ فــيمـا بــينهـم لتــحقيــق أرباح غير مشروعة، وتبين اتخاذهم مقر مكتب مستأجر كائن بدائرة قسم شرطة النهضة بالقاهرة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقًا مع قطاعى الأمن العام، أمن القاهرة) ومديرية أمن المنيا، تم استهداف المذكورين وأمكن ضبط اثنين من المتهمين وعثر بحوزتهما على 11 جواز سفر بأسماء أشخاص مختلفين من ضحاياهم، 101 شهادة تحليل مسافر "PCR" خالية البيانات عدا 3 منهم تحمل أسماء أشخاص مختلفين منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية جميعها ممهورة ببصمة خاتم شعار الدولة المقلد، 32 صورة شهادة تسجيل مؤسسة فردية بأسماء شركات ومؤسسات بالخارج، 41 خطاب دعوة إلكترونية موجهة من الشركات والمؤسسات بالخارج لبعض الأشخاص بغرض الحصول على تأشيرات زيارة عمل، مبلغ مالى من متحصلات نشاطهما، جهاز حاسب آلى ووحدة ذاكرة نقالة وطابعة، 2 هواتف محمولة.

وبفحص المستندات والأجهزة الإلكترونية المضبوطة تبين أن المستندات مزورة تزويرًا كليًا وأن تلك الأجهزة بإستخدام الأجهزة المضبوطة وتبين أن تلك الأجهزة محملة بملفات تحوى صور من شهادات تحاليل فيروس كورونا PCR خالية البيانات "معدة للتزوير"، برنامج تعديل الصور "الفوتو شوب"، صور من جوازات سفر وبطاقات رقم قومى من راغبى السفر للخارج والراغبين فى الحصول على شهادات PCR، وبفحص الهواتف المحمولة فنيًا تبين أنها محملة بمحادثات نصية على برامج (الواتس آب – ماسنجر)، فيما بينهما وضحاياهما من راغبى السفر تؤكد على نشاطهما الإجرامي.

وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه بالاشتراك مع باقى أفراد التشكيل المذكورين "جارى ضبطهم"، وأقرا بقيامهما بتسليم شهادة تحليل فيروس كورونا "مزورة" لأحد الأشخاص حتى يتمكن من السفر بموجبها إلى إحدى الدول، أمكن ضبطه وتبين أنه (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة العبور بالقليوبية) وبحوزته الشهادة المزورة، وبمواجهته أقر بتحصله عليها من المذكورين مقابل مبلغ مالى وأنه لا يعلم بكونها "مزورة".

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