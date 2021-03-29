إطلاق حملة «سكرك مظبوط» قبل رمضان: لا صيام لمن يتناول «الإنسولين»

أطلق نخبة من أساتذة أمراض السكر في الجامعات المصرية المختلفة، بالتعاون مع إحدى شركات الأدوية، حملة «سكرك مظبوط»، وهي حملة توعوية تُقدم النصائح الطبية والعلاجية الهامة لمرضى السكري، البالغ عددهم قرابة 9 ملايين مواطن ومواطنة، وذلك ضمن المسئولية المجتمعية للأطباء والشركة للمساهمة في الحد من أعداد المصابين بمرضى السكري في مصر، ومساعدة المرضى الحاليين على أن يعيشوا حياتهم بصورة أفضل.وانطلقت أولى فعاليات حملة «سكرك مظبوط» بفعالية طبية نُظمت في قلعة صلاح الدين بالقاهرة، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة مخاطر فيروس كورونا المستجد، بحضور عدد من الأطباء، والفنانة سوسن بدر، التي أبدت دعمها للحملة، من أجل دعم أهدافها النبيلة في تحسين حياة المصريين، حسبما قالت على هامش انطلاق الفعاليات.واهتمت أولى فعاليات «الحملة» بالحديث عن شهر رمضان المُعظم، بمناسبة قرب حلوله، حيث أكد الأطباء ضرورة عدم صيام مرضى السكري الذين يعتمدون في علاجاتهم على أخذ الإنسولين، حتى لا يحدث لهم نقص سكر وهبوط حاد يسبب لهم مشاكل كبيرة، خصوصًا مع حاجة هؤلاء المرضى للشرب وتناول الطعام عقب أخذ جرعات الإنسولين، مؤكدين أن قدرة المريض على الصوم من عدمه يُحددها الطبيب المُعالج، وإذا سمح له بالصوم يتم تنظيم العلاجات، مع ضرورة الإفطار بشكل فوري لو شعر المريض بدوخة أو رعشة أو صداع شديد.