حبس عاطل حاز 145 طربة حشيش بالإسكندرية

قررت نيابة باب شرقي بالإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة 145 طربة لمخدر الحشيش قدرت بمليون جنيه، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وإرسالها الي المعمل الكيماوي للفحص.تلقي اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة باب شرقى، بالإتجار فى مخدر الحشيش وترويجه على عملائه متخذًا من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم عمل كمين والقي القبض عليه بالقرب من محل سكنه، وبتفتيشه عثر بحوزته على 145 طربة لمخدر الحشيش وزنت 14،500 كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول، تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 1،015،000 مليون وخمسة عشر ألف جنيه تقريبًا، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.