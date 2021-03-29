رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 29 مارس 2021 الموافق 16 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حبس عاطل حاز 145 طربة حشيش بالإسكندرية

الإثنين 29/مارس/2021 - 11:35 ص
حشيش
حشيش
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
طباعة
قررت نيابة باب شرقي بالإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة 145 طربة لمخدر الحشيش قدرت بمليون جنيه، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وإرسالها الي المعمل الكيماوي للفحص.

تلقي اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة باب شرقى، بالإتجار فى مخدر الحشيش وترويجه على عملائه متخذًا من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم عمل كمين والقي القبض عليه بالقرب من محل سكنه، وبتفتيشه عثر بحوزته على 145 طربة لمخدر الحشيش وزنت 14،500 كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول، تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 1،015،000 مليون وخمسة عشر ألف جنيه تقريبًا، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

موضوعات متعلقة

بعد انفراد «الدستور».. قناة السويس تعلن رسميًا تعويم السفينة وتعديل مسارها بنسبة 80%

متحرش جديد داخل أتوبيس الجيزة.. والأمن يفحص الكاميرات

مصير السفينة الجانحة بقناة السويس بعد تحركها

جدول امتحانات الصف الأول الاعدادي الترم الثاني 2021


الصور

image description

ندوة للتعريف بأهمية مبادرة «حياة كريمة» بمركز أبوتيج بأسيوط

image description

حملات لإزالة التعديات على البناء المخالف بأسيوط

image description

رئيس جامعة أسيوط يتعهد بتعظيم الاستفادة من مزارع الجامعة

image description

«أم خميس» معمرة إدفو عمرها 107 أعوام: «المعاش قليل ونفسي في حياة كريمة» (فيديو)

image description

تسليم رئيس المجلس الطائفي للروم الأرثوذكس موقعا لإقامة كنيسة بدمياط الجديدة

الأكثر قراءة

تشكيل لجنة للتحقيق فى أسباب جنوح السفينة بقناة السويس

النائب العام يأمر بحبس 8 أشخاص في حادث قطاري سوهاج

أول صورة للتحرك الجزئى لسفينة الحاويات الجانحة

مصير السفينة الجانحة بقناة السويس بعد تحركها

إنفوجراف

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

مركز روسي يحذّر من تفشي كورونا بين الحيوانات

فرض إغلاق جديد على العاصمة الفلبينية بسبب كورونا

باكستان تطلق حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال

الاتحاد الإفريقي يستورد 220 مليون جرعة من لقاح «جونسون آند جونسون»

أيام زمان

«لم أخنها».. اعترافات علي بدرخان عن علاقته بسعاد حسني

«هوامش الجبرتي»... حكايات الحب من دفتر صلاح عيسي

«الرجل الثاني».. تفاصيل الصداقة بين الزعيم والأستاذ

«الفتى الذي انتظرته السينما».. محطات صنعت نجومية أحمد السقا

مقالات الرأي
د. منى حلمى
حصار ثلاث رذائل أزلية ضد الرقى والسعادة البشرية
عمرو خالد
الذكر وقود الروح
مؤمن المحمدي
11 يناير 1980
ماجد حبته
القمة التى تم تأجيلها
المزيد

الثقافة

ليست سعاد حسني وحدها.. نساء في حياة عبدالحليم حافظ

جولة بالسيارات الكلاسيكية بشوارع مصر الجديدة التراثية

فتح باب التقدم لجوائز «الآثاريين العرب» لعام 2021

فيروس كورونا برؤية وليد عوني 3 أيام على مسرح الجمهورية