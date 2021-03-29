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الإثنين 29 مارس 2021 الموافق 16 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

1540 إصابة و18 وفاة بكورونا في كينيا

الإثنين 29/مارس/2021 - 11:33 ص
كورونا
كورونا
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أعلنت وزارة الصحة الكينية تسجيل 1540 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في عموم البلاد إلى 124 ألفا و707 حالات.
وقال السكرتير الإداري لوزارة الصحة الكينية الدكتور ميرسي موانجانجي - في بيان صحفي اليوم الاثنين - إنه جرى أيضا تسجيل 18 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس التاجي ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى ألفين و66 حالة.

وأضاف أن عدد حالات الإصابة المعلنة والتي ثبت إصابتها بـ كوفيد-19 تأتي ضمن حوالي 9 آلاف و348 حالة جرى فحصها، مشيرا في الوقت ذاته إلى تعافي 184 شخصا من الإصابة بكورونا ليصل إجمالي المتعافين إلى 90 ألفا و770 حالة تعاف.

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