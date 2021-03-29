796 إصابة بكورونا في عمان

أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الإثنين، تسجيل 796 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، وحالة وفاة واحدة، وتعافي 524 حالة.وأفادت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية - بأن إجمالي الحالات المُسجلة في السلطنة بلغ 156 ألفا و883 حالة، فيما بلغ إجمالي الحالات المتعافية 142 ألفا و944 حالة، بنسبة تصل إلى 91 بالمائة، كما بلغ إجمالي الوفيات 1662 حالة، بنسبة 1ر1 بالمائة.