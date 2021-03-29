حماية النيل تُزيل 315 تعديًا في المحافظات

يستمر قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الموارد المائية والري، فى تنفيذ حملات إزالة التعديات على نهر النيل ومنافع الري والصرف، منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ النهر واسترداد أراضي الدولة بالتعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن والأجهزة المحلية، لتوفير الاحتياجات المائية لكل القطاعات المستفيدة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل.ونفذ قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الري، اليوم الإثنين، حملات إزالة موسعة للمخالفات تضمنت إزالة 315 تعديا فى محافظات "الجيزة - الغربية – المنوفية – كفرالشيخ - الدقهلية – دمياط – بنى سويف – أسيوط – سوهاج – قنا - الأقصر"، وبذلك يصبح إجمالى المخالفات التى تمت إزالتها على نهر النيل 59490 إزالة، وذلك في إطار الحملة القومية لاسترداد الأراضي وإزالة التعديات على منافع وأملاك الري، والحد من المخالفات وإزالتها على نفقة المخالفين.من جانبه؛ أكد المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الموارد المائية والري، استمرارية المتابعة اليومية للمخالفات وحصر التعديات على كل الترع والمجاري المائية والرياحات بمختلف المحافظات من أجل تدقيق حصرها، في إطار الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضي الدولة بالتعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن والأجهزة المحلية المعنية.