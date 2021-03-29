941 إصابة بكورونا في ماليزيا

أعلنت وزارة الصحة الماليزية، اليوم الإثنين، تسجيل 941 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة الماضية.وقال المدير العام للصحة بالوزارة نور هشام عبد الله - في تصريح نقلته صحيفة (ملاي ميل) الماليزية - إن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في ماليزيا وصل إلى 342 ألفا و885 حالة، فيما تجاوز عدد حالات التعافي 327 ألف حالة منذ بداية الجائحة، بينما بلغت حصيلة الوفيات ما يزيد على 1255 حالة.