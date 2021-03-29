الانبا مارتيروس يُحلل أيقونة تجربة السيد المسيح على الجبل

خصص الأنبا مارتيروس أسقف عام كنائس شرق السكة الحديد وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، مقاله الأحدث بمجلة "الكرازة" الناطقة باسم كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس الكبرى بالعباسية عن "أيقونة التجربة".وحمل المقال عنوان:"أيقونة تجربة السيد المسيح على الجبل"، وجاء ذلك في اطار تخصص الانبا مارتيروس الحاصل على الدكتوراة في الفن القبطي، ومقرر لجنتي التراث القبطي والمصنفات الكنسية.واعتاد الانبا مارتيروس على تحليل الايقونات القبطية في مقالاته بمجلة الكرازة.يُذكر أن مجلة الكرازة هي الناطق باسم كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس الكبرى بالعباسية، ولها إصدار نصف شهري، وأسسها البابا الراحل شنودة الثالث ويتابع مسيرتها البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، ويرأس تحريرها الأنبا مكاريوس أسقف عام كنائس المنيا وأبو قرقاص.بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المُرقسية؛ أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدنى.