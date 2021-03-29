8 آلاف و711 إصابة و293 وفاة بكورونا في روسيا

سجلت روسيا 8 آلاف و711 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في عموم البلاد إلى 4 ملايين و528 ألفا و543 إصابة.وذكر المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس "كورونا" - في بيان، اليوم الاثنين- أن الإصابات الجديدة تم تسجيلها في 83 منطقة روسية من أصل 85 منطقة مكونة للاتحاد الروسي.وأشار البيان إلى تسجيل 293 وفاة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي الوفيات في عموم روسيا إلى 98 ألفا و33 حالة وفاة.وأضاف أن 7 آلاف و280 شخصا تعافوا من الفيروس التاجي وغادروا المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المتعافين في عموم البلاد إلى أربعة ملايين و146 ألفا و408 أشخاص.وأوضح البيان أن العاصمة الروسية "موسكو" سجلت 1612 إصابة من الإصابات الجديدة و49 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، تليها مدينة سان بطرسبورج بـ697 إصابة، فيما سجلت مناطق ضواحي موسكو 595 إصابة.