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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بنى سويف يستقبل قافلة مساعدات لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية

الإثنين 29/مارس/2021 - 11:30 ص
الدكتور محمد هانى
الدكتور محمد هانى غنيم
بنى سويف - محمد حفيظ
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استقبل الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، القافلة المخصصة لمحافظة بنى سويف والتى ينفذها صندوق "تحيا مصر" بالتعاون مع وزارة التضامن ومؤسسة مصر الخير ضمن المرحلة الأولى من حملة "أبواب الخير" لتوفير المواد الغذائية المتنوعة للأسر الأولى بالرعاية استعدادا لشهر رمضان المعظم، وتحتوى على كميات كبيرة من كراتين المواد الغذائية وأطنان من اللحوم.

والتي تأتي استكمالا للجهود المجتمعية للدفع بجهود الدولة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالعمل المتواصل والتعاون المثمر لتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وتم تسلم 16 ألف كرتونة مواد غذائية بواقع 10 آلاف كرتونة مواد غذائية بجانب 10 آلاف دجاجة مجمدة تزن الواحدة منها (2.5 كجم تقريبًا) قدمها صندوق تحيا مصر، و6 آلاف كرتونة مواد غذائية قدمتها مؤسسة مصر الخير، وستشمل المساعدات كافة المستفيدين من برامج كرامة وتكافل والأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا.

وأعرب محافظ بني سويف بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن أبناء المحافظة عن شكره وتقديره لمساهمات صندوق تحيا مصر بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، في دعم جهود المحافظة لتوفير أوجه الدعم المتنوعة للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا بالسبع مراكز، ضمن خطة تنموية تحتشد في تنفيذها كافة الجهود سواء التنفيذية أو المجتمعية، منوها أن المجتمع المدني بالمحافظة هو ركيزة أساسية في دعم المحافظة في مختلف المجالات وفي كل المواقف.

وأشار محافظ بنى سويف عقب تفقده للقافلة إلى أنه سيتم توزيع تلك المساعدات من خلال الجمعيات والمؤسسات الأهلية المركزية والكبيرة والتى ستقوم بتوزيعها على الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة فى كافة ربوع المحافظة وذلك تحت إشراف مديرية التضامن وبالتنسيق مع الوحدات المحلية، ضمن خطة تنموية تحتشد فى تنفيذها كافة الجهود التنفيذية والمجتمعية.

وأوضحت إحسان أبو زيد وكيل وزارة التضامن، أنه تم تمت مراجعة قواعد بيانات المستحقين بكل مركز بالتنسيق مع صندوق تحيا مصر ومؤسسة مصر الخير، وسيتم توزيع المواد الغذائية تحت إشراف من مسئولى التضامن والوحدات المحلية لضمان وصولها لمستحقيها.

حضر مراسم التسليم كل من: إحسان أبوزيد وكيل وزارة التضامن، والدكتورة حنان الدرباشي مدير مؤسسة مصر الخير بني فرع بني سويف، وعبده محمود المغربي منسق صندوق تحيا مصر ببني سويف، ومحمد جابر مدير برنامج الدعم الاجتماعي بالصندوق.

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