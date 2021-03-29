696 إصابة بكورونا في ليبيا

أعلن المركز الليبي لمكافحة الأمراض، تسجيل 696 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ووفاة 35 حالة، بالإضافة إلى تماثل 918 حالة جديدة للشفاء.وأفاد المركز - في بيان أوردته بوابة "إفريقيا" الإخبارية، اليوم الإثنين - بأن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 157545، فيما بلغت حالات الشفاء 145882 حالة، كما بلغ إجمالي الوفيات 2653 حالة.