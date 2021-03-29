«تريد أرابيا»: موكب المومياوات الملكية حدث فريد من نوعه

سلط موقع «تريد أرابيا» الخليجي الناطق باللغة الإنجليزية الضوء على استعدادت مصر لنقل المومياوات الملكية لمتحف الحضارة.وقال الموقع: تستعد القاهرة للحدث الفريد من نوعه "موكب الفراعنة الذهبي" لنقل المومياوات الملكية المصرية القديمة من المتحف المصري في التحرير إلى وجهته النهائية في المتحف القومي للحضارة المصرية (NMEC).من المقرر أن يقام العرض في الساعة 6 مساءً يوم 3 أبريل، وسيضم العرض 22 مومياء و18 ملكًا وأربع ملكات، يعود تاريخها إلى الأسرات 17 و18 و19 و20، ومن المومياوات الشهيرة الملك سيكويننر الذي بدأ حرب التحرير ضد الهكسوس والملكة حتشبسوت صاحبة المعبد الرائع للدير البحري في الضفة الغربية للأقصرو والملك رمسيس الثاني، فرعون الدولة الحديثة العظيم.ثم ينتقل موكب المومياوات من المتحف المصري في ميدان التحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية في الفسطاط على خلفية الألعاب النارية الرائعة، كما ستغطي مائتا وسيلة إعلامية من جميع أنحاء العالم الحدث على الهواء مباشرة.بمجرد وصولهم إلى NMEC، ستخضع المومياوات الملكية للترميم في المختبر الحديث لمدة 15 يومًا تقريبًا من أجل الاستعداد للتركيب داخل واجهات العرض الجديدة في قاعة المومياوات الملكية، المزينة على شكل "وادي الملوك"، المنطقة التي تضم قبورهم الأصلية.وستمتثل عملية نقل المومياوات الملكية لمعايير السلامة والأمن الصارمة وستتم صيانة المومياوات بشكل جيد للغاية ويتم وضعها في حقائب معقمة على أحدث طراز داخل صناديق خاصة لضمان الحفاظ عليها بشكل نظيف وتحميلها على عربات مصممة خصيصًا لهذا الحدث.