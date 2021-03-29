قيادات الأمم المتحدة يحثون المانحين على الاستجابة لنداءات السوريين

حث مسؤولو الشؤون الإنسانية واللاجئين والتنمية في الأمم المتحدة، المانحين الدوليين على التحرك والوقوف بجانب ملايين الأشخاص في سوريا والمنطقة الذين يعتمدون على المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة ودعم سبل العيش بعد عقد من الحرب، وذلك عشية مؤتمر بروكسل الخامس لسوريا.وقال المسؤولون الأمميون في نداء لهم وزعه المركز الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة، إنه مع التأثير الإضافي لـ كوفيد-19، لا تتوفر فترات من الراحة للمدنيين في سوريا، فهم يواجهون الجوع والفقر المتزايدين، والنزوح المتواصل والهجمات المستمرة.تستضيف البلدان المجاورة أربعة من كل خمسة لاجئين سوريين في جميع أنحاء العالم، فيما تزال الأزمة السورية تمثل أكبر أزمة لاجئين في العالم، بالإضافة إلى محاولات الدول معالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية المتزايدة لمواطنيها.يوجد اليوم 24 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة الإنسانية أو غيرها من أشكال المساعدة في سوريا والمنطقة، وهذا يزيد بأربعة ملايين عن عام 2020، وأكثر من أي وقت آخر منذ بدء الصراع.ويقدم التمويل المستدام من المانحين دعما لخطط استجابة الأمم المتحدة المتعلق بالغذاء والمياه والصرف الصحي والخدمات الصحية والتعليم وتطعيم الأطفال والمأوى لملايين الأشخاص الذين يعيشون على حافة الهاوية في سوريا، كما يوفر مساعدة نقدية وفرص عمل أو تدريب وخدمات أخرى مثل الوصول إلى التعليم الابتدائي والثانوي، جنبًا إلى جنب مع الأنظمة الوطنية، إلى ملايين السوريين في الأردن ولبنان وتركيا والعراق ومصر.وفي عام 2021، هناك حاجة إلى أكثر من 10 مليارات دولار أمريكي لتقديم الدعم الكامل للسوريين والمجتمعات المضيفة للاجئين المحتاجة، ويشمل ذلك 4.2 مليار دولار على الأقل للاستجابة الإنسانية داخل سوريا و5.8 مليار دولار لدعم اللاجئين والمجتمعات المضيفة في المنطقة.وقال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة مارك لوكوك: "لقد مرت عشر سنوات من اليأس والكارثة بالنسبة للسوريين،. والآن أدى تدهور الظروف المعيشية، والتدهور الاقتصادي، وكوفيد 19 إلى مزيد من الجوع وسوء التغذية والمرض، لقد تراجع القتال، لكن ليس هناك عائد سلام، يحتاج المزيد من الأشخاص إلى المساعدة أكثر من أي وقت مضى خلال الحرب، ويجب أن يعود الأطفال إلى التعلم، الاستثمار في الإنسانية أمر جيد دائما ولكن الحفاظ على مستويات المعيشة الأساسية للناس في سوريا هو أيضًا عنصر أساسي للسلام المستدام، هذا في مصلحة الجميع".ومن جهته، قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي: "بعد عقد تفاقمت معاناة اللاجئين بسبب التأثير الساحق للوباء، وفقدان سبل العيش والتعليم، وتفاقم الجوع واليأس، المكاسب التي تم تحقيقها بشق الأنفس والتي حققناها بشكل جماعي على مر السنين معرضة بالفعل للخطر، لا يمكن للمجتمع الدولي أن يدير ظهره للاجئين أو مضيفيهم، يجب أن يحصل اللاجئون ومضيفوهم على ما لا يقل عن التزامنا وتضامننا ودعمنا الذي لا يتغير، الفشل في القيام بذلك سيكون كارثيا على الناس والمنطقة ".بدوره، قال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي آخيم شتاينر: "لقد مرت 12 شهرا لا مثيل لها بالنسبة للناس في جميع أنحاء العالم، ومع ذلك، بالنسبة للاجئين من سوريا والمجتمعات المضيفة لهم في المنطقة، فإن جائحة (كوفيد - 19) جاءات خلال أزمة استمرت عقدًا من الزمان؛ ما أدى إلى وصولهم إلى نقطة الانهيار، في الوقت الحاضر، يرتفع الفقر وعدم المساواة بشكل كبير حيث فقد مئات الآلاف من الناس وظائفهم وسبل عيشهم، وتكافح البلدان التي تستضيف اللاجئين لتوفير الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والمياه.وأضاف" الآن، أكثر من أي وقت مضى، هناك حاجة إلى دعم المجتمع الدولي لتلبية الاحتياجات الإنسانية المنقذة للحياة، ومعالجة حالات الطوارئ التنموية الحادة التي تواجهها المنطقة الآن".يذكر أنه في مؤتمر العام الماضي في بروكسل، تعهد المجتمع الدولي بتقديم 5.5 مليار دولار لتمويل الأنشطة الإنسانية والصمود والتنمية في عام 2020.