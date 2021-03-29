«سفراء الأزهر» يناقش دور المرأة المصرية في السلم والأمن

يفتتح الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، الإثنين، اللقاء الشهري لبرنامج سفراء الأزهر أون لاين، تحت عنوان "المرأة المصرية ودورها في السلم والأمن".يتناول اللقاء الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية في مجال حماية المرأة؛ كذا الجهود والخدمات التي يقوم بها الأزهر الشريف لدعم المرأة والأسرة المصرية، بالإضافة إلى التشريعات التي يناقشها مجلس الشيوخ في هذا الشأن.يستضيف البرنامج، الدكتور يوسف عامر رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ- نائب رئيس جامعة الأزهر السابق، والدكتور مصطفى عبد الغني عضو مجلس الشيوخ- نائب رئيس جامعة الأزهر سابقًا، والدكتورة خضرة سالم عضو مجلس الشيوخ المصري، النائب الدكتور أحمد سمير عضو مجلس الشيوخ المصري.تدير اللقاء دكتورة أنوار عثمان مدير إدارة المشروعات بالمنظمة والمشرف العام على مشروع سفراء الأزهر، ويأتي اللقاء في إطار الاحتفال بيوم المرأة المصرية.يُبث البرنامج مباشر على صفحتي المنظمة العالمية لخريجي الأزهر وسفراء الأزهر عبر فيسبوك، وبحضور لفيف من عمداء الكليات بجامعة الأزهر، ويعقد بمقر المنظمة اليوم في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهرًا.