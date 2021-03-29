تجديد حبس سيدة وعاطل في سرقة محل هواتف محمولة بالموسكي

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمة الثانية بمنطقة سكنها بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة، وضبط بحوزتها (3 هواتف محمولة "من متحصلات واقعة السرقة")، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب.



كما أمكن التوصل إلى مكان اختباء المتهم الهارب بمسكنه، الكائن بأصل بلدته بمحافظة الشرقية، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته بالتحريات أقر بارتكاب الواقعة لمروره بضائقة مالية وسابقة عمله طرف المجنى عليه وعلمه باحتفاظه بمبالغ مالية، وهواتف محمولة داخل المحل ملكه، اختمرت في ذهنه فكرة سرقته، وفى سبيل ذلك استعان بالمتهمة الثانية، وتمكن من التسلل لداخل المحل بأسلوب "التسلق" والاستيلاء على المسروقات ولاذا بالفرار.. وتم بإرشاده ضبط (عدد 25 هاتفا محمولا- مبلغ مالى- 2 جهاز DVR) المستولى عليها من محل المجنى عليه، وأقر بقيامه بالتصرف في باقي الهواتف المحمولة المستولى عليها بالبيع لدى أحد الأشخاص، وإنفاقه باقي المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباته الشخصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الاثنين، حبس عاطل وسيدة سرقا مبلغا ماليا وهواتف محمولة من داخل محل لبيع الهواتف المحمولة بمنطقة الموسكى، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.تبلغ لقسم شرطة الموسكى بمديرية أمن القاهرة، من صاحب محل لبيع الهواتف المحمولة، كائن بدائرة القسم، باكتشافه سرقة (35 هاتفا محمولا مختلفة الأنواع- مبلغ مالي- 2 جهاز DVR ) من داخل المحل ملكه.بإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين (عامل سابق بالمحل "محل البلاغ"، إحدى السيدات).