إحالة متهمتين باستغلال طفلتين في أعمال الدعارة للجنايات

أحالت النيابة العامة، سيدتين للمحاكمة أمام الجنايات بتهمه الاتجار بالبشر واستغلال قاصرات في أعمال الدعارة بالقاهرة.حملت القضية رقم 834 لسنة 2020 جنايات عابدين والمقيدة برقم 417 لسنة 2020 كلي وسط القاهرة.وجاء في قرار الاحالة انه بعد الاطلاع على الأوراق، وما تم فيها من تحقيقات تتهم النيابة العامة -"كريمة إ" 31 سنة تعمل طاهية، و"سامية ج" - 34 سنة - بدون عمل لانهما في غضون عام 2020 بدائرة قسم عابدین، محافظة القاهرة، تعاملتا في المجني عليهن "نورا" والطفلتين "إسراء ع" و"غادة.ح" حال كون المتهمة الأولى من أصول المجني عليها "إسراء م" باستخدامهن مستغلتان حداثة سن الثانية والثالثة وضعفهن وحاجتهن للمال وحاجة الأولى والثانية للمأوى بقصد استغلالهن في أعمال الدعارة.وأضاف قرار الإحالة أن المتهمتين استخدمتا المجني عليهن "نور. ا" و"إسراء. ش" و"غادة. ح" حال كون المتهمة الأولى من أصول المجني عليها"إسراء. م" بقصد ارتکاب الدعارة حال كون الثانية والثالثة لم تبلغا الواحد والعشرين عاما.وأشار قرار الإحالة إلى أن المتهمة الأولى أدارت محلا للدعارة وعاونتها المتهمة الثانية في إدارته.واوضح قرار الاحالة ان المتهمتين عرضت حياة المجني عليهما "إسراء. م" و"غادة.ح" للخطر بارتكابهما الجرائم محل الإتهامات السابقة والتي من شأنها تهدید سلامة نشأتها.