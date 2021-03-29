رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 29 مارس 2021 الموافق 16 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إحالة متهمتين باستغلال طفلتين في أعمال الدعارة للجنايات

الإثنين 29/مارس/2021 - 11:23 ص
متهم
متهم
محمد عيسي
طباعة
أحالت النيابة العامة، سيدتين للمحاكمة أمام الجنايات بتهمه الاتجار بالبشر واستغلال قاصرات في أعمال الدعارة بالقاهرة.

حملت القضية رقم 834 لسنة 2020 جنايات عابدين والمقيدة برقم 417 لسنة 2020 كلي وسط القاهرة.

وجاء في قرار الاحالة انه بعد الاطلاع على الأوراق، وما تم فيها من تحقيقات تتهم النيابة العامة -"كريمة إ" 31 سنة تعمل طاهية، و"سامية ج" - 34 سنة - بدون عمل لانهما في غضون عام 2020 بدائرة قسم عابدین، محافظة القاهرة، تعاملتا في المجني عليهن "نورا" والطفلتين "إسراء ع" و"غادة.ح" حال كون المتهمة الأولى من أصول المجني عليها "إسراء م" باستخدامهن مستغلتان حداثة سن الثانية والثالثة وضعفهن وحاجتهن للمال وحاجة الأولى والثانية للمأوى بقصد استغلالهن في أعمال الدعارة.

وأضاف قرار الإحالة أن المتهمتين استخدمتا المجني عليهن "نور. ا" و"إسراء. ش" و"غادة. ح" حال كون المتهمة الأولى من أصول المجني عليها"إسراء. م" بقصد ارتکاب الدعارة حال كون الثانية والثالثة لم تبلغا الواحد والعشرين عاما.

وأشار قرار الإحالة إلى أن المتهمة الأولى أدارت محلا للدعارة وعاونتها المتهمة الثانية في إدارته.

واوضح قرار الاحالة ان المتهمتين عرضت حياة المجني عليهما "إسراء. م" و"غادة.ح" للخطر بارتكابهما الجرائم محل الإتهامات السابقة والتي من شأنها تهدید سلامة نشأتها.

موضوعات متعلقة

تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين 29-3-2021 فى مصر

جنسية قبطان وطاقم عمل السفينة الجانحة في قناة السويس

متحرش جديد داخل أتوبيس الجيزة.. والأمن يفحص الكاميرات

بعد انفراد «الدستور».. قناة السويس تعلن رسميًا تعويم السفينة وتعديل مسارها بنسبة 80%


الصور

image description

ندوة للتعريف بأهمية مبادرة «حياة كريمة» بمركز أبوتيج بأسيوط

image description

حملات لإزالة التعديات على البناء المخالف بأسيوط

image description

رئيس جامعة أسيوط يتعهد بتعظيم الاستفادة من مزارع الجامعة

image description

«أم خميس» معمرة إدفو عمرها 107 أعوام: «المعاش قليل ونفسي في حياة كريمة» (فيديو)

image description

تسليم رئيس المجلس الطائفي للروم الأرثوذكس موقعا لإقامة كنيسة بدمياط الجديدة

الأكثر قراءة

تشكيل لجنة للتحقيق فى أسباب جنوح السفينة بقناة السويس

النائب العام يأمر بحبس 8 أشخاص في حادث قطاري سوهاج

أول صورة للتحرك الجزئى لسفينة الحاويات الجانحة

مصير السفينة الجانحة بقناة السويس بعد تحركها

إنفوجراف

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

مركز روسي يحذّر من تفشي كورونا بين الحيوانات

فرض إغلاق جديد على العاصمة الفلبينية بسبب كورونا

باكستان تطلق حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال

الاتحاد الإفريقي يستورد 220 مليون جرعة من لقاح «جونسون آند جونسون»

أيام زمان

«لم أخنها».. اعترافات علي بدرخان عن علاقته بسعاد حسني

«هوامش الجبرتي»... حكايات الحب من دفتر صلاح عيسي

«الرجل الثاني».. تفاصيل الصداقة بين الزعيم والأستاذ

«الفتى الذي انتظرته السينما».. محطات صنعت نجومية أحمد السقا

مقالات الرأي
د. منى حلمى
حصار ثلاث رذائل أزلية ضد الرقى والسعادة البشرية
عمرو خالد
الذكر وقود الروح
مؤمن المحمدي
11 يناير 1980
ماجد حبته
القمة التى تم تأجيلها
المزيد

الثقافة

ليست سعاد حسني وحدها.. نساء في حياة عبدالحليم حافظ

جولة بالسيارات الكلاسيكية بشوارع مصر الجديدة التراثية

فتح باب التقدم لجوائز «الآثاريين العرب» لعام 2021

فيروس كورونا برؤية وليد عوني 3 أيام على مسرح الجمهورية