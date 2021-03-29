إيران تعتزم إغلاق محطة بوشهر للطاقة النووية

تعتزم إيران خلال هذه الفترة، الاتجاه نحو إلاغلاق محطة بوشهر للطاقة النووية، بسبب استمرار العقوبات وعدم تمكن البلاد من تمويلها.وقال نائب مدير منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمود جعفري، اليوم الاثنين، إن محطة بوشهر يمكن أن تستمر بالعمل في ظل القيود المفروضة على تحويل العملات والعقوبات المصرفية.وشدد على تأثير "سياسة الضغط الأقصى الأميركية" على النظام المصرفي الإيراني، قائلا: "نظرا للظروف السائدة في العلاقات الدولية مع إيران والمشاكل الناجمة عن تحويل العملات بسبب العقوبات المفروضة على البنوك الإيرانية، هناك مشاكل في إدخال وتحويل العملة لتلبية احتياجاتها".وأضاف: إذا لم يتم إيجاد حل لهذه المشاكل، فإن إنتاج الطاقة لهذه الوحدة سيواجه مشاكل خطيرة هذا العام ويخشى أن تتوقف عن العمل فجأة".وأشار نائب مدير منظمة الطاقة الذرية إلى ارتفاع أسعار العملات الصعبة والعقوبات باعتبارها أهم العوامل المعرقلة في تمويل المحطة.