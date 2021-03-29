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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

انتظام طلاب «رابعة ابتدائي» فى أول أيام امتحانات مارس بالقاهرة (صور)

الإثنين 29/مارس/2021 - 11:22 ص
امتحانات
امتحانات
نورهان عبدالرحمن
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انتظم طلاب الصف الرابع الابتدائي، فى أداء أول امتحان شهري بالفصل الدراسي الثاني، بمدارس محافظة القاهرة.

ويؤدي اليوم طلاب الصفين الرابع الابتدائي والأول الإعدادي، الامتحانات مجمعة متعددة التخصصات، عن منهج شهر مارس.

حيث قررت الوزارة، عقد ثلاث امتحانات بمارس وابريل ومايو، لتقييم الطلاب عن منهج الفصل الدراسي الثاني، للصفوف النقل من الرابع الابتدائى حتى الثانى الإعدادى، بنظام امتحانات متعددة التخصصات، حيث يقوم الطالب بالإجابة عن الأسئلة فى نفس الورقة وتكون اختيار من متعدد بنفس مواصفات أسئلة الامتحان المجمع للترم الأول.

وأعلنت الوزارة، أن أسئلة امتحانات طلاب النقل بالترم الثانى ستكون من المناهج المحددة، حسب توزيع مقررات كل شهر والأجزاء التى يؤدى فيها الطالب اختبار شهر لن يكون مطالبا بها فى امتحانات الشهر الذى يليه.

وكان قد قرر أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تقييم طلاب سنوات النقل من الصفوف الرابع الابتدائي حتى الصف الثاني الثانوي، بعقد اختبارات شهرية بديلة للامتحانات نظرًا للظروف الاستثنائية لفيروس كورونا.

وشدد الوزير، أن سيتم ضم درجات امتحانات الفصل الدراسى الثانى لدرجات الترم الأول لصفوف النقل من الصف الرابع الابتدائى حتى الثانى الإعدادي، لافتًا الى أن من أخفق فى درجات الترم الأول يستطيع التعويض من خلال الامتحانات الثلاثة التى تعقد فى مارس وأبريل ومايو.

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