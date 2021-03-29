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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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دراسة: استبعاد انتقال كورونا من الخفافيش للبشر

الإثنين 29/مارس/2021 - 11:21 ص
جريدة الدستور
شيماء دهب
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كشفت دراسة مشتركة تمت بين منظمة الصحة العالمية والصين عن عدم ثبوت واستبعاد فرضية انتقال فيروس كورونا من الخفافيش للبشر، حيث انتقال الفيروس من الخفافيش قد يكون عبر حيوان آخر وهو السيناريو الأكثر رجوحًا.

وقالت الدراسة إن مسألة تفشيه من مختبر "غير مرجحة للغاية"، حيث اقترح الفريق القيام بمزيد من البحث في كل مجال، باستثناء فرضية تسرب الفيروس من مختبر.

وتأخر الفريق في إصدار الدراسة مرارا، مما أثار تساؤلات عدة، وسط اتهامات بمحاولة تحريف الاستنتاجات لمنع اتهام بكين بالتسبب في انتشار الوباء.

وقال مسؤول في منظمة الصحة العالمية أواخر الأسبوع الماضي إنه يتوقع أن تكون الدراسة جاهزة "في الأيام القليلة المقبلة".

وقام الباحثون بوضع أربعة سيناريوهات، وكشفوا انتقال الفيروس من الخفافيش إلى البشر عبر حيوان ثالث أمر "مرجح للغاية"، وقالوا إن الانتشار من خلال منتجات غذائية ممكن، ولكنه غير محتمل.

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