بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة قانون الري

افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس منذ قليل، وبدأت بتلاوة المذيع الداخلي لاعتذارات النواب ممن لم يحضروا جلسات اليوم والغد.ويواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة اليوم الإثنين، نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والري.وكان وافق المجلس في جلسته العامة أمس على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الصحية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، في شأن زيادة عقوبة ختان الإناث.