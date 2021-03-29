بدء جلسة محاكمة تامر أمين فى سب أهل الصعيد داخل غرفة المداولة

بدأت محكمة جنح مدينة نصر، اليوم الإثنين، جلسة محاكمة الإعلامى تامر أمين بتهمة سب وقذف الشعب المصرى وإهانته لأهل الصعيد داخل غرفة المداولة.كان الإعلامى تامر أمين، اعتذر عن إهانته لأهالى الصعيد فى برنامجه، وقال فى فيديو: "أقدم اعتذارا واضحا وصريحا لا لبس فيه لكل أهالينا فى الصعيد وفى كل مكان بمصر، اللى زعلانين منى، أنا لا هكابر ولا هآوح، أنا من الناس اللى بتعتذر لما تحس إن الناس زعلانة منها، حتى لو كانت نيتى يعلم بيها ربنا نيتى خير وكان الهدف هو المصلحة العامة".