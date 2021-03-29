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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«العودة سريعًا».. رئيس هيئة قناة السويس يزف البشريات بعد نجاح تعويم السفينة

الإثنين 29/مارس/2021 - 11:19 ص
الفريق أسامة ربيع
الفريق أسامة ربيع
إيمان ماهر
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خرج الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، بعد نجاح تعويم السفينة الجانحة بعدة تصريحات تلفزيونية صباح اليوم الإثنين.

وترصد "الدستور" أبرز تصريحات الفريق أسامة ربيع في السطور التالية.
- العالم كله أدرك قيمة قناة السويس، والأهم بعد انتهاء عملية التعويم استئناف حركة العمل على مدار اليوم، من أجل سحب كل السفن العالقة.
-عقب الانتهاء من تعويم السفينة بشكل كامل سيتم توجيهها للانتظار بمنطقة البحيرات الكبرى لفحصها الفني، وستعود حركة الملاحة على الفور.
-عبور السفن المنتظرة عند قناة السويس سيستغرق 3 أيام ونصف تقريبا.
- قناة السويس ستحصل على حقوقها من تداعيات جنوح السفينة.
- الـ 356 سفينة في الشمال والجنوب لم يدخلوا قناة السويس ولكننا نقدم خدمة متميزة وطريق آمن وقصير.
- ويتم عمل تخفيضات وحوافز وخدمات متميزة للسفن، ولذلك فهم يفضلوا العبور من قناة السويس
- السفن العالقة في الانتظار كان تتابع على مدار الـ 5 أيام ما يتم الوصول له.
- قال: "السفن لسه موجودة ومحدش غير مساره وبنشكرهم وهنقدملهم خدمة متميزة وهنخلص تواجدهم في القناة بشكل سريع".
-وجه الشكر لكافة الدول التي عرضت المساعدة مثل دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية والصين واليونان، وفرنسا التي عرضت وجود حاملة الطائرات الميسترال في الإسكندرية في حالة الحاجه لخدماتها وهو أسلوب الدول الصديقة التي تقف بجانب مصر في الأزمات.

- تبدأ الساعة الحادية عشر ونصف صباحًا، عملية تعويم السفينة بنسبة 100 % نظرًا لارتفاع المد لـ 2 متر.
- بداية من مساء اليوم تعود حركة الملاحة في العمل بالطريقة التي وضعناها، وستعود الأمور لطبيعتها والسفن والشركات وتقديم الخدمة بالقناة.

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