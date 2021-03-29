محافظ السويس يستقبل وزير القوى العاملة

استقبل اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس في مكتبه اليوم بديوان عام المحافظة، صباح اليوم، محمد سعفان وزير القوي العاملة، لحضور فاعليات المؤتمر الذي سيعقد بقاعة شركة النصر للبترول بالسويس.حضر الاستقبال الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ والعميد ايهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد والنائب أحمد خشانة، والنائب سيد عبده والنائب حافظ شوشة أعضاء مجلس الشيوخ والنائب جمال عبيد عضو مجلس النواب.وشارك استقبال الوزير حاتم جاد الرب مدير عام مديرية القوي العاملة بالسويس والقيادات التنفيذية في زيارة لمحافظة السويس.