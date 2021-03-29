خطة مديريات الفيوم استعدادًا لشهر رمضان

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء مجالس المدن، ومديري المديريات، ومسئولي الجمعيات الأهلية، لمناقشة استعدادات المحافظة وكل قطاع من هذه القطاعات لاستقبال شهر رمضان الكريم.وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إنه تم خلال الاجتماع استعراض خطة المديريات الخدمية، والجمعيات الأهلية، خلال شهر رمضان الفضيل.وأضاف، أن مديرية التضامن الاجتماعي تقوم بالتنسيق المستمر مع الجمعيات الأهلية في توزيع المساعدات وكراتين المواد الغذائية لتحقيق عدالة التوزيع ومنع الازدواجية، وأعرب المحافظ عن شكره لجميع منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لمساهمتهم في رفع العبء عن كاهل البسطاء وغير القادرين، مطالبًا إياهم بالتنسيق المستمر مع مديرية التضامن، لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها، كما وجه المحافظ بحصر جميع العمالة البسيطة والسائقين بمختلف المديريات ومجالس المدن وتزويدهم بكراتين المواد الغذائية حسب المتوفر منها أولًا بأول، كما وجه مسئولي التضامن بمراجعة مراكز الاستغاثة وموقف المساعدات العاجلة لمواجهة أي أزمات طارئة.كما أعلنت مديرية الصحة رفع درجة الاستعداد بأقسام الاستقبال والطوارئ بجميع المستشفيات طوال الشهر المبارك، وقامت مديرية الزراعة بتشكيل لجنة من جميع الإدارات لرصد حالات التعدي على الأراضي الزراعية، والإزالة الفورية للمخالفات فور وقوعها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، كما أعلنت مديرية الطب البيطري عن بدء الحملة القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدي يوم 3 أبريل القادم.وأشار رئيس فرع هيئة سلامة الغذاء إلى توفير 13 مقرًا لاستلام الأقماح بالصوامع بدءًا من يوم 15 أبريل، كما قامت إدارة البيئة بديوان عام المحافظة بتشكيل 20 فريق عمل والتنسيق مع مختلف المديريات في حملات مشتركة على المستشفيات والمطاعم والمحال التجارية والمنشآت السياحية.وأعلن ممثل الغرفة التجارية بالفيوم عن تنظيم معارض للسلع الغذائية بأسعار تنافسية بعدد من مركز المحافظة، ووجه المحافظ بزيادة عدد المعارض بمختلف المراكز، والتنسيق مع مجالس المدن لتوفير الأماكن اللازمة لإقامة معرضين على الأقل بكل مركز، ومعرض بالمجالس القروية الكبيرة، لبيع السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة والمساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين.وكشف ممثل جمعية صلاح الدين الأيوبي الخيرية عن تجهيز خطة لتوزيع كراتين المواد الغذائية بشهر رمضان، وتوزيع من 1000 – 2000 وجبة مطهية يوميًا على المستشفيات وكبار السن من غير القادرين، وأكدت جمعية الأورمان توزيع 80 ألف كرتونة مواد غذائية و10 طن لحوم مجمدة و5 طن لحوم طازجة، على أهالى المحافظة خلال شهر رمضان، وأعلنت جمعية مصر الخير عن خطتها لتوزيع 800 ألف كرتونة بمختلف محافظات الجمهورية، منها 16 ألف كرتونة وصلت إلى محافظة الفيوم قبل أيام، وستصل 12 ألف كرتونة أخرى خلال الأيام القليلة القادمة، ويستمر وصول الكراتين تباعًا خلال شهر رمضان.وأشار ممثل جمعية رسالة للأعمال الخيرية إلى أنه من المستهدف توزيع ألف وجبة مطهية يوميًا لكبار السن طوال شهر رمضان، فضلًا عن توزيع 10 آلاف كرتونة مواد غذائية، وتجهيز 50 عروسة، وتسليم 30 ألف قطعة ملابس لغير القادرين، وأعلنت جمعية صناع الحياة عن توزيع 6 آلاف مساعدة غذائية و3 آلاف مساعدة مالية فضلًا عن تنظيم عدد من القوافل الطبية، وتسقيف 50 منزلًا وتنفيذ 50 وصلة لمياه الشرب وتوزيع 22 تريسكل خلال شهر رمضان المبارك، كما أعلنت الجمعية الشرعية عن توزيع 7 آلاف كرتونة مواد غذائية لغير القادرين والمساهمة في توفير اسطوانات الاكسجين للمراكز الطبية وحالات العزل المنزلي بكورونا.فيما سيقوم فرع هيئة السلامة والصحة المهنية بمتابعة ميدانية لعدد 60 منشأة طوال الشهر، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وتوزيع الكتيبات الإرشادية الخاصة بهذا الشأن، وأكد المحافظ أن تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا لم يعد نوعًا من الرفاهية وإنما أصبح ضرورة، وعلى الجميع الالتزام بها، مشددًا على عدم التهاون في إجراءات السلامة والصحة المهنية بأي جهة من الجهات حفاظًا على أرواح المواطنين.كما أعلنت الإدارة المركزية لمنطقة الفيوم الأزهرية عن توفير لجنة فرعية للفتوى بكل مركز من مراكز المحافظة، للتيسير على المواطنين والإجابة على تساؤلاتهم واستفساراتهم طوال الشهر الكريم، ووجه المحافظ، رؤساء المدن، بالتنسيق مع مسئولي لجان الفتوي بكل مركز، لتوعية وإعلام المواطنين بمقار هذه اللجان وأرقام هواتف المشايخ، من خلال الإعلانات المختلفة والإذاعة المحلية بكل مركز من المراكز.