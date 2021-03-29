خطة مديريات الفيوم استعدادًا لشهر رمضان
الإثنين 29/مارس/2021 - 11:18 ص
الفيوم - زينب علاءطباعة
عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء مجالس المدن، ومديري المديريات، ومسئولي الجمعيات الأهلية، لمناقشة استعدادات المحافظة وكل قطاع من هذه القطاعات لاستقبال شهر رمضان الكريم.
وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إنه تم خلال الاجتماع استعراض خطة المديريات الخدمية، والجمعيات الأهلية، خلال شهر رمضان الفضيل.
وأضاف، أن مديرية التضامن الاجتماعي تقوم بالتنسيق المستمر مع الجمعيات الأهلية في توزيع المساعدات وكراتين المواد الغذائية لتحقيق عدالة التوزيع ومنع الازدواجية، وأعرب المحافظ عن شكره لجميع منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لمساهمتهم في رفع العبء عن كاهل البسطاء وغير القادرين، مطالبًا إياهم بالتنسيق المستمر مع مديرية التضامن، لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها، كما وجه المحافظ بحصر جميع العمالة البسيطة والسائقين بمختلف المديريات ومجالس المدن وتزويدهم بكراتين المواد الغذائية حسب المتوفر منها أولًا بأول، كما وجه مسئولي التضامن بمراجعة مراكز الاستغاثة وموقف المساعدات العاجلة لمواجهة أي أزمات طارئة.
كما أعلنت مديرية الصحة رفع درجة الاستعداد بأقسام الاستقبال والطوارئ بجميع المستشفيات طوال الشهر المبارك، وقامت مديرية الزراعة بتشكيل لجنة من جميع الإدارات لرصد حالات التعدي على الأراضي الزراعية، والإزالة الفورية للمخالفات فور وقوعها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، كما أعلنت مديرية الطب البيطري عن بدء الحملة القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدي يوم 3 أبريل القادم.
وأشار رئيس فرع هيئة سلامة الغذاء إلى توفير 13 مقرًا لاستلام الأقماح بالصوامع بدءًا من يوم 15 أبريل، كما قامت إدارة البيئة بديوان عام المحافظة بتشكيل 20 فريق عمل والتنسيق مع مختلف المديريات في حملات مشتركة على المستشفيات والمطاعم والمحال التجارية والمنشآت السياحية.
وأعلن ممثل الغرفة التجارية بالفيوم عن تنظيم معارض للسلع الغذائية بأسعار تنافسية بعدد من مركز المحافظة، ووجه المحافظ بزيادة عدد المعارض بمختلف المراكز، والتنسيق مع مجالس المدن لتوفير الأماكن اللازمة لإقامة معرضين على الأقل بكل مركز، ومعرض بالمجالس القروية الكبيرة، لبيع السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة والمساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين.
وكشف ممثل جمعية صلاح الدين الأيوبي الخيرية عن تجهيز خطة لتوزيع كراتين المواد الغذائية بشهر رمضان، وتوزيع من 1000 – 2000 وجبة مطهية يوميًا على المستشفيات وكبار السن من غير القادرين، وأكدت جمعية الأورمان توزيع 80 ألف كرتونة مواد غذائية و10 طن لحوم مجمدة و5 طن لحوم طازجة، على أهالى المحافظة خلال شهر رمضان، وأعلنت جمعية مصر الخير عن خطتها لتوزيع 800 ألف كرتونة بمختلف محافظات الجمهورية، منها 16 ألف كرتونة وصلت إلى محافظة الفيوم قبل أيام، وستصل 12 ألف كرتونة أخرى خلال الأيام القليلة القادمة، ويستمر وصول الكراتين تباعًا خلال شهر رمضان.
وأشار ممثل جمعية رسالة للأعمال الخيرية إلى أنه من المستهدف توزيع ألف وجبة مطهية يوميًا لكبار السن طوال شهر رمضان، فضلًا عن توزيع 10 آلاف كرتونة مواد غذائية، وتجهيز 50 عروسة، وتسليم 30 ألف قطعة ملابس لغير القادرين، وأعلنت جمعية صناع الحياة عن توزيع 6 آلاف مساعدة غذائية و3 آلاف مساعدة مالية فضلًا عن تنظيم عدد من القوافل الطبية، وتسقيف 50 منزلًا وتنفيذ 50 وصلة لمياه الشرب وتوزيع 22 تريسكل خلال شهر رمضان المبارك، كما أعلنت الجمعية الشرعية عن توزيع 7 آلاف كرتونة مواد غذائية لغير القادرين والمساهمة في توفير اسطوانات الاكسجين للمراكز الطبية وحالات العزل المنزلي بكورونا.
فيما سيقوم فرع هيئة السلامة والصحة المهنية بمتابعة ميدانية لعدد 60 منشأة طوال الشهر، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وتوزيع الكتيبات الإرشادية الخاصة بهذا الشأن، وأكد المحافظ أن تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا لم يعد نوعًا من الرفاهية وإنما أصبح ضرورة، وعلى الجميع الالتزام بها، مشددًا على عدم التهاون في إجراءات السلامة والصحة المهنية بأي جهة من الجهات حفاظًا على أرواح المواطنين.
كما أعلنت الإدارة المركزية لمنطقة الفيوم الأزهرية عن توفير لجنة فرعية للفتوى بكل مركز من مراكز المحافظة، للتيسير على المواطنين والإجابة على تساؤلاتهم واستفساراتهم طوال الشهر الكريم، ووجه المحافظ، رؤساء المدن، بالتنسيق مع مسئولي لجان الفتوي بكل مركز، لتوعية وإعلام المواطنين بمقار هذه اللجان وأرقام هواتف المشايخ، من خلال الإعلانات المختلفة والإذاعة المحلية بكل مركز من المراكز.
وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إنه تم خلال الاجتماع استعراض خطة المديريات الخدمية، والجمعيات الأهلية، خلال شهر رمضان الفضيل.
وأضاف، أن مديرية التضامن الاجتماعي تقوم بالتنسيق المستمر مع الجمعيات الأهلية في توزيع المساعدات وكراتين المواد الغذائية لتحقيق عدالة التوزيع ومنع الازدواجية، وأعرب المحافظ عن شكره لجميع منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لمساهمتهم في رفع العبء عن كاهل البسطاء وغير القادرين، مطالبًا إياهم بالتنسيق المستمر مع مديرية التضامن، لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها، كما وجه المحافظ بحصر جميع العمالة البسيطة والسائقين بمختلف المديريات ومجالس المدن وتزويدهم بكراتين المواد الغذائية حسب المتوفر منها أولًا بأول، كما وجه مسئولي التضامن بمراجعة مراكز الاستغاثة وموقف المساعدات العاجلة لمواجهة أي أزمات طارئة.
كما أعلنت مديرية الصحة رفع درجة الاستعداد بأقسام الاستقبال والطوارئ بجميع المستشفيات طوال الشهر المبارك، وقامت مديرية الزراعة بتشكيل لجنة من جميع الإدارات لرصد حالات التعدي على الأراضي الزراعية، والإزالة الفورية للمخالفات فور وقوعها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، كما أعلنت مديرية الطب البيطري عن بدء الحملة القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدي يوم 3 أبريل القادم.
وأشار رئيس فرع هيئة سلامة الغذاء إلى توفير 13 مقرًا لاستلام الأقماح بالصوامع بدءًا من يوم 15 أبريل، كما قامت إدارة البيئة بديوان عام المحافظة بتشكيل 20 فريق عمل والتنسيق مع مختلف المديريات في حملات مشتركة على المستشفيات والمطاعم والمحال التجارية والمنشآت السياحية.
وأعلن ممثل الغرفة التجارية بالفيوم عن تنظيم معارض للسلع الغذائية بأسعار تنافسية بعدد من مركز المحافظة، ووجه المحافظ بزيادة عدد المعارض بمختلف المراكز، والتنسيق مع مجالس المدن لتوفير الأماكن اللازمة لإقامة معرضين على الأقل بكل مركز، ومعرض بالمجالس القروية الكبيرة، لبيع السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة والمساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين.
وكشف ممثل جمعية صلاح الدين الأيوبي الخيرية عن تجهيز خطة لتوزيع كراتين المواد الغذائية بشهر رمضان، وتوزيع من 1000 – 2000 وجبة مطهية يوميًا على المستشفيات وكبار السن من غير القادرين، وأكدت جمعية الأورمان توزيع 80 ألف كرتونة مواد غذائية و10 طن لحوم مجمدة و5 طن لحوم طازجة، على أهالى المحافظة خلال شهر رمضان، وأعلنت جمعية مصر الخير عن خطتها لتوزيع 800 ألف كرتونة بمختلف محافظات الجمهورية، منها 16 ألف كرتونة وصلت إلى محافظة الفيوم قبل أيام، وستصل 12 ألف كرتونة أخرى خلال الأيام القليلة القادمة، ويستمر وصول الكراتين تباعًا خلال شهر رمضان.
وأشار ممثل جمعية رسالة للأعمال الخيرية إلى أنه من المستهدف توزيع ألف وجبة مطهية يوميًا لكبار السن طوال شهر رمضان، فضلًا عن توزيع 10 آلاف كرتونة مواد غذائية، وتجهيز 50 عروسة، وتسليم 30 ألف قطعة ملابس لغير القادرين، وأعلنت جمعية صناع الحياة عن توزيع 6 آلاف مساعدة غذائية و3 آلاف مساعدة مالية فضلًا عن تنظيم عدد من القوافل الطبية، وتسقيف 50 منزلًا وتنفيذ 50 وصلة لمياه الشرب وتوزيع 22 تريسكل خلال شهر رمضان المبارك، كما أعلنت الجمعية الشرعية عن توزيع 7 آلاف كرتونة مواد غذائية لغير القادرين والمساهمة في توفير اسطوانات الاكسجين للمراكز الطبية وحالات العزل المنزلي بكورونا.
فيما سيقوم فرع هيئة السلامة والصحة المهنية بمتابعة ميدانية لعدد 60 منشأة طوال الشهر، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وتوزيع الكتيبات الإرشادية الخاصة بهذا الشأن، وأكد المحافظ أن تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا لم يعد نوعًا من الرفاهية وإنما أصبح ضرورة، وعلى الجميع الالتزام بها، مشددًا على عدم التهاون في إجراءات السلامة والصحة المهنية بأي جهة من الجهات حفاظًا على أرواح المواطنين.
كما أعلنت الإدارة المركزية لمنطقة الفيوم الأزهرية عن توفير لجنة فرعية للفتوى بكل مركز من مراكز المحافظة، للتيسير على المواطنين والإجابة على تساؤلاتهم واستفساراتهم طوال الشهر الكريم، ووجه المحافظ، رؤساء المدن، بالتنسيق مع مسئولي لجان الفتوي بكل مركز، لتوعية وإعلام المواطنين بمقار هذه اللجان وأرقام هواتف المشايخ، من خلال الإعلانات المختلفة والإذاعة المحلية بكل مركز من المراكز.