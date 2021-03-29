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الإثنين 29 مارس 2021 الموافق 16 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

السيسى: الشكر لكل مصرى مخلص ساهم فى إنهاء أزمة السفينة الجانحة

الإثنين 29/مارس/2021 - 11:26 ص
السيسي
السيسي
ياسمين محمود
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وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، رسالة شكر وتقدير للمصريين المشاركين في إنهاء أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس.

وقال السيسي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":" لقد نجح المصريون اليوم في إنهاء أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس رغم التعقيد الفني الهائل الذي أحاط بهذه العملية من كل جانب، وبإعادة الأمور لمسارها الطبيعي، بأيد مصرية، يطمئن العالم أجمع على مسار بضائعه واحتياجاته التي يمررها هذا الشريان الملاحي المحوري".

وأضاف السيسي:"وإنني أتوجه بالشكر لكل مصري مخلص ساهم فنيا وعمليا في إنهاء هذه الأزمة".

وأكد السيسي: "لقد أثبت المصريون اليوم أنهم على قدر المسئولية دوما، وأن القناة التي حفروها بأجساد أجدادهم ودافعوا عن حق مصر فيها بأرواح آبائهم.. ستظل شاهدا أن الإرادة المصرية ستمضي إلى حيث يقرر المصريون، وسلاما يا بلادي".

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