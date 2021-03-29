رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 29 مارس 2021 الموافق 16 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

شرط وزيرة الصناعة لمنح المستثمرين بالمحلة امتيازات.. تعرف عليه

الإثنين 29/مارس/2021 - 11:18 ص
وزيرة الصناعة
وزيرة الصناعة
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
طباعة
اشترطت وزيرة التجارة نيفين القباح، على أحد صغار المستثمرين من مستلمي وحدات داخل المجمع الصناعي بالمحلة، تشغيل عدد كبير من العمالة من أجل الحصول على الامتيازات التي ستقدمها الدولة للمستثمرين، مؤكدة أن الدولة ستقف مع صغار المستثمرين وتمنحهم فرص كبيرة وتأجيلات في السداد ومدد ايجارية تسمح لهم بالعمل بأريحية.

وكانت نيفين جامع، وزير التجارة والصناعة، قد وصلت مدينة المحلة الكبرى في إطار جولاتها الميدانية لتفقد مشروعات الصناعات الوطنية، حيث تتفقد المرحلة الأولى بالمجمع الصناعي، وكان في استقبالها الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

والمجمع الصناعي على مساحة 34 فدانا، ومن المنتظر أن تقوم الوزيرة والمحافظ بجولة بعدد من مصانع بطريق الدائري "المحلة - سمنود"، عقب تسليمها لـ5 وحدات للمستثمرين ثم سيتم عقد لقاء بقاعة ديوان عام المحافظة، يليه تفقد لأقسام معرض منتجات "صنع بأيدينا" بديوان المحافظة.

من جهته، أشار محافظ الغربية إلى أن مدينة المحلة الكبرى بها صناعات متعددة، على رأسها الغزل والنسيج، مؤكدًا أن المجمع الصناعي سيعيد المحلة إلى رونقها الصناعي السابق، حيث تدعم المحافظة المستثمرين ومشاريعهم بالإمكانيات كافة.

وأضاف أن هذه المجمعات فرصة ذهبية وتعد قاطرة الاقتصاد الوطنى، وستعطى قيمة مضافة للاقتصاد المصري، موجهًا الشكر للأجهزة العاملة فى المشروع لخروج المجمع على أكمل وجه، وطالب هيئة التنمية الصناعية، بمزيد من التعاون مع جهاز خدمات المشروعات في تقديم تسهيلات أكثر لشباب المحلة خاصة، والغربية عامة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تشكيل لجنة للتحقيق فى أسباب جنوح السفينة بقناة السويس

أول صورة للتحرك الجزئى لسفينة الحاويات الجانحة

حسام البدري يكشف حقيقة تمرد بعض اللاعبين ويتحدث عن أزمة شارة القيادة

مصير السفينة الجانحة بقناة السويس بعد تحركها


الصور

image description

ندوة للتعريف بأهمية مبادرة «حياة كريمة» بمركز أبوتيج بأسيوط

image description

حملات لإزالة التعديات على البناء المخالف بأسيوط

image description

رئيس جامعة أسيوط يتعهد بتعظيم الاستفادة من مزارع الجامعة

image description

«أم خميس» معمرة إدفو عمرها 107 أعوام: «المعاش قليل ونفسي في حياة كريمة» (فيديو)

image description

تسليم رئيس المجلس الطائفي للروم الأرثوذكس موقعا لإقامة كنيسة بدمياط الجديدة

الأكثر قراءة

تشكيل لجنة للتحقيق فى أسباب جنوح السفينة بقناة السويس

النائب العام يأمر بحبس 8 أشخاص في حادث قطاري سوهاج

أول صورة للتحرك الجزئى لسفينة الحاويات الجانحة

مصير السفينة الجانحة بقناة السويس بعد تحركها

إنفوجراف

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

مركز روسي يحذّر من تفشي كورونا بين الحيوانات

فرض إغلاق جديد على العاصمة الفلبينية بسبب كورونا

باكستان تطلق حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال

الاتحاد الإفريقي يستورد 220 مليون جرعة من لقاح «جونسون آند جونسون»

أيام زمان

«لم أخنها».. اعترافات علي بدرخان عن علاقته بسعاد حسني

«هوامش الجبرتي»... حكايات الحب من دفتر صلاح عيسي

«الرجل الثاني».. تفاصيل الصداقة بين الزعيم والأستاذ

«الفتى الذي انتظرته السينما».. محطات صنعت نجومية أحمد السقا

مقالات الرأي
د. منى حلمى
حصار ثلاث رذائل أزلية ضد الرقى والسعادة البشرية
عمرو خالد
الذكر وقود الروح
مؤمن المحمدي
11 يناير 1980
ماجد حبته
القمة التى تم تأجيلها
المزيد

الثقافة

ليست سعاد حسني وحدها.. نساء في حياة عبدالحليم حافظ

جولة بالسيارات الكلاسيكية بشوارع مصر الجديدة التراثية

فتح باب التقدم لجوائز «الآثاريين العرب» لعام 2021

فيروس كورونا برؤية وليد عوني 3 أيام على مسرح الجمهورية