شرط وزيرة الصناعة لمنح المستثمرين بالمحلة امتيازات.. تعرف عليه

اشترطت وزيرة التجارة نيفين القباح، على أحد صغار المستثمرين من مستلمي وحدات داخل المجمع الصناعي بالمحلة، تشغيل عدد كبير من العمالة من أجل الحصول على الامتيازات التي ستقدمها الدولة للمستثمرين، مؤكدة أن الدولة ستقف مع صغار المستثمرين وتمنحهم فرص كبيرة وتأجيلات في السداد ومدد ايجارية تسمح لهم بالعمل بأريحية.وكانت نيفين جامع، وزير التجارة والصناعة، قد وصلت مدينة المحلة الكبرى في إطار جولاتها الميدانية لتفقد مشروعات الصناعات الوطنية، حيث تتفقد المرحلة الأولى بالمجمع الصناعي، وكان في استقبالها الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.والمجمع الصناعي على مساحة 34 فدانا، ومن المنتظر أن تقوم الوزيرة والمحافظ بجولة بعدد من مصانع بطريق الدائري "المحلة - سمنود"، عقب تسليمها لـ5 وحدات للمستثمرين ثم سيتم عقد لقاء بقاعة ديوان عام المحافظة، يليه تفقد لأقسام معرض منتجات "صنع بأيدينا" بديوان المحافظة.من جهته، أشار محافظ الغربية إلى أن مدينة المحلة الكبرى بها صناعات متعددة، على رأسها الغزل والنسيج، مؤكدًا أن المجمع الصناعي سيعيد المحلة إلى رونقها الصناعي السابق، حيث تدعم المحافظة المستثمرين ومشاريعهم بالإمكانيات كافة.وأضاف أن هذه المجمعات فرصة ذهبية وتعد قاطرة الاقتصاد الوطنى، وستعطى قيمة مضافة للاقتصاد المصري، موجهًا الشكر للأجهزة العاملة فى المشروع لخروج المجمع على أكمل وجه، وطالب هيئة التنمية الصناعية، بمزيد من التعاون مع جهاز خدمات المشروعات في تقديم تسهيلات أكثر لشباب المحلة خاصة، والغربية عامة.