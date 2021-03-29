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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

ملفات خاصة

تأمين الملوك.. خطة أمنية عالية المستوى لتأمين عمليات نقل المومياوات

الإثنين 29/مارس/2021 - 12:45 م
نقل المومياوات
نقل المومياوات
عمرو المزيدي _ هدير مصطفي
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استعدت وزارة الداخلية لبدء عمليات نقل المومياوات المقرر لها 3 أبريل، وذلك بالتنسيق بين قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة، تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق.

وتعتمد تلك الخطة على تأمين خط سير سيارات نقل المومياوات بعناصر أمن متكاملة تضم فريق البحث الجنائى، وقوات النظام ورجال العمليات الخاصة وسيارات الشرطة المصفحة.

وكشفت مصادر أن رجال الإدارة العامة لمرور القاهرة قاموا بوضع الخطة المرورية اللازمة منعا لحدوث ازدحامات واختيار الطرق المناسبة لنقل المومياوات.

أمن القاهرة
كشف مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة عن انعقاد اجتماعات مكثفة لوضع خطة أمنية رفيعة المستوى لتأمين موكب نقل المومياوات التي من المقرر إجراؤها السبت ٣ ابريل عقب توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

نقل المومياوات
وأوضح أن اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة واللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة يعقدون اجتماعات موسعة يوميا مع رؤساء القطاعات ورؤساء المباحث لوضع خطة تأمين موكب نقل المومياوات.

توسيع دوائر الاشتباه
ومن جانبه وجه "الجندي" بضبط الخارجين عن القانون وتوسيع دائرة الاشتباه السياسي والجنائي لمنع تسلل العناصر الإجرامية إلى مكان خط سير المومياوات وإتمامها بمظهر حضاري.

وكشف المصدر أن موكب نقل المومياوات سيكون له خط سير محدد من المتحف المصري بميدان التحرير الي المتحف الحضاري الجديد بالفسطاط وسيتم تأمينه بشكل لائق.

ومن جانبه أعلنت الجهة المنفذة للحفل، أنه من المقرر أن يتم النقل مساء السبت الموافق 3 أبريل، حيث تتجه أنظار العالم في هذا التوقيت إلى قلب القاهرة وبالتحديد ميدان التحرير، حيث تنطلق المسيرة المُنتظرة لموكب ملوك الفراعنة المعروف بـ"المومياوات الملكية"، والتي ستحصل على موقعها الجديد في متحف الحضارة المصرية بمدينة الفسطاط بالقاهرة.

على أن يتقدم الموكب لفيف من الفنانات مرتديات الزي الفرعوني بقيادة المايسترو نادر عباسي، وبصحبة فرق الموسيقى العسكرية المرتدية للملابس الفرعونية، وسيتحرك الموكب من ميدان التحرير في عربات فرعونية بعد غروب شمس السبت 3 أبريل، كل عربة مزينة باسم كل ملك من ملوك الفراعنة.

ومن المقرر أن يمر الموكب الملكي الذي يضم 22 مومياء فرعونية، إضافة إلى 17 تابوتا ملكيا، بميدان التحرير حيث سيتم الافتتاح الرسمي للميدان بعد انتهاء أعمال تطويره، ثم سيواصل طريقه إلى سور مجرى العيون الذي أيضا سيشهد افتتاحه الرسمي بعد تطويره خلال الأشهر الماضية، مرورا بمنطقة الفسطاط وصولًا إلى متحف الحضارة المصرية.

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