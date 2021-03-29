الداخلية تمنع كارثة جديدة لعقار في السلام

تصدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، لكارثة جديدة، مشابهة لانهيار عقار جسر السويس، الذي انهار منذ يومين وأسفر عن سقوط ضحايا ومصابين، عندما تصدت لمحاولة مالك عقار بهدم جدران بداخله، لإقامة معرض.وكشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات ما تم تناوله بأحد البرامج التلفزيونية، على إحدى القنوات الفضائية، بشأن شكوى سكان أحد العقارات بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة، يتضررون خلالها من قيام مالك الطابق الأرضي بالعقار محل سكنهم، بهدم الحوائط لاستغلاله كمعرض سيارات.بالفحص تبين أنه قبل تناول البرنامج للشكوى، وحال مرور ضابط مرافق القسم ومسئولى الحي، تم رصد تلك المخالفة المشار إليها دون التقابل مع أي شخص، وتم إعادة بناء الحوائط بمعرفة الحي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، في رصد المخالفات بكافة صورها وأشكالها، وملاحقة الخارجين على القانون، والحفاظ على أرواح المواطنين.