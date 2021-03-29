غرفة مركزية و15 فرعية لمواجهة أزمات الكهرباء خلال رمضان بالفيوم
الإثنين 29/مارس/2021 - 11:14 ص
الفيوم - زينب علاءطباعة
أعلن المهندس علي محمود عبد المعتمد، رئيس قطاع الكهرباء بالفيوم، عن تشكيل غرفة عمليات مركزية و15 غرفة فرعية تعمل على مدار الساعة، كما تم تخصيص سيارة لسرعة فحص واختبار الكابلات، وكذلك تم عمل صيانة طارئة لجميع المغذيات وتوفير المهمات اللازمة لها.
جاء خلال اجتماع موسع عقده الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، مع رؤساء مجالس المدن، ومديري المديريات، ومسئولي الجمعيات الأهلية، لمناقشة استعدادات المحافظة وكل قطاع من هذه القطاعات لاستقبال شهر رمضان الكريم.
ووجه المحافظ، مدير عام كهرباء الفيوم، بتخصيص فرق للتدخل الفوري في حالات الانقطاع المفاجئ للتيار الكهربائي بنطاق المستشفيات والمنشآت الخدمية الحيوية، والتأكد من عدم تأثر الخدمة خلال فترة الذروة.
جاء خلال اجتماع موسع عقده الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، مع رؤساء مجالس المدن، ومديري المديريات، ومسئولي الجمعيات الأهلية، لمناقشة استعدادات المحافظة وكل قطاع من هذه القطاعات لاستقبال شهر رمضان الكريم.
ووجه المحافظ، مدير عام كهرباء الفيوم، بتخصيص فرق للتدخل الفوري في حالات الانقطاع المفاجئ للتيار الكهربائي بنطاق المستشفيات والمنشآت الخدمية الحيوية، والتأكد من عدم تأثر الخدمة خلال فترة الذروة.