غرفة مركزية و15 فرعية لمواجهة أزمات الكهرباء خلال رمضان بالفيوم

أعلن المهندس علي محمود عبد المعتمد، رئيس قطاع الكهرباء بالفيوم، عن تشكيل غرفة عمليات مركزية و15 غرفة فرعية تعمل على مدار الساعة، كما تم تخصيص سيارة لسرعة فحص واختبار الكابلات، وكذلك تم عمل صيانة طارئة لجميع المغذيات وتوفير المهمات اللازمة لها.جاء خلال اجتماع موسع عقده الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، مع رؤساء مجالس المدن، ومديري المديريات، ومسئولي الجمعيات الأهلية، لمناقشة استعدادات المحافظة وكل قطاع من هذه القطاعات لاستقبال شهر رمضان الكريم.ووجه المحافظ، مدير عام كهرباء الفيوم، بتخصيص فرق للتدخل الفوري في حالات الانقطاع المفاجئ للتيار الكهربائي بنطاق المستشفيات والمنشآت الخدمية الحيوية، والتأكد من عدم تأثر الخدمة خلال فترة الذروة.