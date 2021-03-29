رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 29 مارس 2021 الموافق 16 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ القليوبية يفتتح الورشة التدريبية لمسئولي المراكز التكنولوجية

الإثنين 29/مارس/2021 - 11:13 ص
الورشة التدريبية
الورشة التدريبية لمسئولي المراكز التكنولوجية
كتب صلاح حسنى
طباعة
افتتح اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية الورشة التدريبية لتدريب مسئولي المراكز التكنولوجية على مستوى مراكز ومدن المحافظة، على كيفية تقديم خدمات المواطنين من خلال بوابة "خدمات المحليات" والتي تقدم الخدمات الحكومية الخاصة للمواطنين بالأحياء والمدن والدواوين.

وأكد المحافظ خلاله حديثه لمسئولي المراكز التكنولوجية أن المحافظة تقوم بتقديم كافة سبل الدعم وتعمل على توفير الإمكانيات اللازمة لتطبيق منظومة التحول الرقمي، لكونها تعد أحد المحاور الرئيسية لتطوير الخدمات الحكومية، والتي تأتى ضمن خطة الدولة للإصلاح الإداري وتحسين أداء الهيئات الحكومية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وخلال ورشة العمل تم تقديم شرح وافٍ للحاضرين بكافه التفاصيل والخدمات المقدمة على بوابة "خدمات المحليات" بهدف تدريب مديري المراكز التكنولوجية والعاملين بها على كيفية التعامل مع المواطنين، وسرعة تلبية طلباتهم لإنهاء مصالحهم بسهوله ويسر، مؤكدًا أنه تم تطبيق كافه الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا أثناء إنعقاد الورشة.

وأوضحت نائب المحافظ أن مشروع تطوير الخدمات الحكومية "المحليات " يهدف إلي دعم متخذ القرار بمعلومات دقيقة لسرعه تقديم خدمة متميزة وسريعه للمواطن مع سرعه إسترجاع المعلومات والحفاظ على سريه البيانات وتيسيرا على الموظف أثناء أداء الأعمال المكلف بها وتحقيق الترابط بين جهات العمل المختلفة من خلال الشبكة المحلية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

متحرش جديد داخل أتوبيس الجيزة.. والأمن يفحص الكاميرات

مصير السفينة الجانحة بقناة السويس بعد تحركها

بعد انفراد «الدستور».. قناة السويس تعلن رسميًا تعويم السفينة وتعديل مسارها بنسبة 80%

تحريك السفينة الجانحة يهبط بأسعار النفط بنسبة 1.7%


الصور

image description

ندوة للتعريف بأهمية مبادرة «حياة كريمة» بمركز أبوتيج بأسيوط

image description

حملات لإزالة التعديات على البناء المخالف بأسيوط

image description

رئيس جامعة أسيوط يتعهد بتعظيم الاستفادة من مزارع الجامعة

image description

«أم خميس» معمرة إدفو عمرها 107 أعوام: «المعاش قليل ونفسي في حياة كريمة» (فيديو)

image description

تسليم رئيس المجلس الطائفي للروم الأرثوذكس موقعا لإقامة كنيسة بدمياط الجديدة

الأكثر قراءة

تشكيل لجنة للتحقيق فى أسباب جنوح السفينة بقناة السويس

النائب العام يأمر بحبس 8 أشخاص في حادث قطاري سوهاج

أول صورة للتحرك الجزئى لسفينة الحاويات الجانحة

مصير السفينة الجانحة بقناة السويس بعد تحركها

إنفوجراف

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

مركز روسي يحذّر من تفشي كورونا بين الحيوانات

فرض إغلاق جديد على العاصمة الفلبينية بسبب كورونا

باكستان تطلق حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال

الاتحاد الإفريقي يستورد 220 مليون جرعة من لقاح «جونسون آند جونسون»

أيام زمان

«لم أخنها».. اعترافات علي بدرخان عن علاقته بسعاد حسني

«هوامش الجبرتي»... حكايات الحب من دفتر صلاح عيسي

«الرجل الثاني».. تفاصيل الصداقة بين الزعيم والأستاذ

«الفتى الذي انتظرته السينما».. محطات صنعت نجومية أحمد السقا

مقالات الرأي
د. منى حلمى
حصار ثلاث رذائل أزلية ضد الرقى والسعادة البشرية
عمرو خالد
الذكر وقود الروح
مؤمن المحمدي
11 يناير 1980
ماجد حبته
القمة التى تم تأجيلها
المزيد

الثقافة

ليست سعاد حسني وحدها.. نساء في حياة عبدالحليم حافظ

جولة بالسيارات الكلاسيكية بشوارع مصر الجديدة التراثية

فتح باب التقدم لجوائز «الآثاريين العرب» لعام 2021

فيروس كورونا برؤية وليد عوني 3 أيام على مسرح الجمهورية