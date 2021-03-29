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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«اتحاد المصريين بالخارج» يشيد بنجاح تعويم السفينة «إيفر جيفن»

الإثنين 29/مارس/2021 - 11:12 ص
تعويم السفينة
تعويم السفينة
وفاء علي
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أشاد عدد من قادة الاتحاد العام للمصريين في الخارج بنجاح جهود رجال هيئة قناة السويس صباح اليوم، في تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس إيفر جيفن، معبرين عن سعادتهم بتلك الخطوة التي تعكس إرادة المصريين، والتي تعود بالخير على الوطن.

وقال المهندس إسماعيل أحمد رئيس الاتحاد العام للمصريين في الخارج، خلال بيان له إن جموع المصريين في الخارج وبالتأكيد في الداخل كانوا يترقبون بلا شك هذه الأزمة، وكانوا يشعرون بحزن شديد لهذه الضائقة التي مرت بها مصر.

وأضاف: «لكن الحمد لله، وكما هو عهدنا بالقيادة المصرية في مختلف مستوياتها بداية من الرئيس عبدالفتاح السيسي نجحنا في تجاوز هذه المحنة، وستعود حركة الملاحة إلى مسارها بشكل طبيعي الأمر الذي يثلج صدورنا جميعا».

وقال رئيس الاتحاد العام للمصريين في الخارج إن المثل يقول «رب ضارة نافعة»، مضيفا: «هذا برأيي ما ينطبق على أزمة السفينة الجانحة إذ أن الأزمة كشفت عن أهمية قناة السويس للعالم كله وذكرت بها، وأكدت ما تملكه مصر من مكانة استراتيجية في العالم».

بدوره، قال عادل حنفي نائب رئيس اتحاد عام المصريين في الخارج بالسعودية إن مصر كانت محل أنظار العالم كله، فلقد حباها الله موقعا متميزا وممرا للملاحة الدولية مؤثر في العالم كله، مضيفا: «جميعا كنا مترقبين ونأمل انفراج هذه الأزمة والغمة في أقرب وقت، وكنا جميعا لدينا ثقة بقدرة المصريين على إنهائها».

وقال «حنفي»: «نبارك للشعب المصري كله وللرئيس عبدالفتاح السيسي وأبناء هيئة قناة السويس هذا الجهد، الذي جعلنا نستيقظ على أنباء أسعدت قلوبنا جميعا كمصريين سواء في الداخل أو الخارج».

وتابع: «نتمنى أن يكلل هذا الجهد الشاق بنجاح، ونحن ليس لدينا من الأساس شك في ذلك».

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