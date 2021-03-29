البابا تواضروس: المرأة شريكة وجود الرجل في كل شيء

خصص البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مقاله الأحدث بمجلة "الكرازة" الناطقة باسم كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس الكبرى بالعباسية عن "المرأة في المسيحية".وقال البابا تواضروس:" إن المرأة شريكة وجود الرجل في كل شيء سواء على الأرض أو في السماء، ويمثلان معًا النسيج الاجتماعي الإنساني على الأرض ولكلٍ دور ومسئولية وأثر".كما استعرض قداسته عدة أمثلة لرجال من الكتاب المقدس يقدرون قيمة المرأة مثل القديس يوسف النجار وألقانة رجل حنة أم صموئيل النبي.واختتم قداسة البابا مقاله بقصة تؤكد أن الإنسان لا يعرف قيمة الشخص حتى يفقده، حملت عنوان "اعتنِ بزهرتك قبل أن تذبل".يُذكر أن مجلة الكرازة هي الناطق باسم كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس الكبرى بالعباسية، ولها إصدار نصف شهري، وأسسها البابا الراحل شنودة الثالث ويتابع مسيرتها البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، ويرأس تحريرها الأنبا مكاريوس أسقف عام كنائس المنيا وأبو قرقاص.بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المُرقسية؛ أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدني.