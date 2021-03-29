بعد قليل.. محاكمة تامر أمين في سب أهل الصعيد

تنظر محكمة جنح مدينة نصر، اليوم الاثنين، محاكمة الإعلامي تامر أمين بتهمة سب وقذف الشعب المصرى وإهانته لأهل الصعيد.كان الإعلامى تامر أمين، اعتذر عن إهانته لأهالى الصعيد فى برنامجه، وقال فى فيديو: "أقدم اعتذار واضح وصريح لا لبس فيه لكل أهالينا فى الصعيد وفى كل مكان بمصر، اللى زعلانين منى، أنا لا هكابر ولا هآوح، أنا من الناس اللى بتعتذر لما تحس إن الناس زعلانة منها، حتى لو كانت نيتى يعلم بيها ربنا نيتى خير وكان الهدف هو المصلحة العامة".