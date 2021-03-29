«طلاب مدارس مصر»: امتحان الثانوية التجريبي بالمدرسة أفضل من المنزل

قال علي الشريف رئيس اتحاد طلاب مدارس مصر، وطالب بالصف الثالث الثانوي العام، إن الامتحان التجريبي للثانوية العامة المقرر إجرائها أبريل المقبل بالمدارس، جاء بعد مطالبات من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بذلك ليتم قياس مستوى قدرة الشبكات وكيفية الإجابة على طريقة الأسئلة.وأضاف أن هؤلاء الطلاب هم أول دفعة ثانوية عامة الكترونية.وشدد فى تصريحات خاصة، على أن طلاب الثانوية العامة حتى الآن لم يمتلكون نماذج استرشادية مثل الدفعات السابقة، للتدريب على شكل وطبيعة الأسئلة خاصة أن النظام جديد.وقال إن الحل الوحيد لتدريب الطلاب هو الامتحانات التجريبية، ولكنهم يعترضون على إقامتها خلال شهر رمضان الكريم.وأوضح رئيس أن جميع الطلاب، يفضلون عقد الامتحانات بالمدرسة عن المنزل ليعرف كل طالب مستواه الحقيقي، كما تستطيع الوزارة التنسيق مع الجهات المعنية حتى تصل في آخر امتحان بإذن الله بوجود 0٪ من الأخطاء بإذن الله.وانهي رئيس اتحاد طلاب مدارس مصر، حديثة قائلًا "سأقوم بالتنسيق بصفتي رئيس اتحاد الطلاب بتعيين طالب داخل كل فصل وطالب يترأس طلاب المباني، وطالب يترأس طلاب المدرسة وهكذا لجمع إحصاء وموافاة القيادات ليعلموا ما يحدث حقا لأننا نحن الأهم ونحن من نعرف مصلحتنا.جدير بالذكر، أنه من المقرر عقد ثلاث امتحانات تجريبية لطلاب الثانوية العامة فى أبريل ومايو ويونيو لتجريب الشبكات وتعريف الطلاب بشكل ونظام الأسئلة الجديدة.