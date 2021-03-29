محافظ القليوبية يتفقد مشروعات الرصف والصرف الصحي بطوخ وشبرا الخيمة

أجرى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جولة تفقدية تفقد خلالها عددا من المشروعات التنموية في مجال الطرق والصرف الصحي بمدن طوخ وقليوب وشبين القناطر وشبرا الخيمة، لدفع الأعمال والوقوف على نسب التنفيذ وتذليل المشكلات وحلها ميدانيا بحضور المسئولين.وبدأ المحافظ الجولة بتفقد أعمال رصف طريق مزلقان زكي بنامول بطول 3.2 كيلو متر وبتكلفة 8 ملايين جنيه، حيث التقى المحافظ بمهندسي الموقع، واستمع إلى شرح كامل لمراحل تنفيذ المشروع والتي بلغت نسبه تنفيذه 95%، كما تابع المحافظ أعمال الرصف ووجّه بالإشراف عليها من قبل اللجنة المخصصة لإستلام الطرق، واستلام أعمال الرصف بأعلى معايير الجودة والدقة، مؤكدًا على رؤساء مراكز ومدن المحافظة سرعة الانتهاء من أعمال الرصف ومتابعتها ميدانيًا على الطبيعة، ومراعاة المقاييس الفنية المطلوبة.وتابع المحافظ الجولة بتفقد أعمال تطوير ميدان العاشر من رمضان بقليوب، حيث وجه المحافظ بالبدء في أعمال الرصف مشيرا إلى أن أعمال التطوير تشتمل على توسعه الميدان وفتح محاور مرورية جديدة لمنع التكدسات المرورية خصوصا مع غلق مزلقان السكة الحديد.وفي مدينة شبين تفقد المحافظ مشروعات مبادرة حياة كريمة، حيث تابع المحافظ أعمال مشروع الصرف الصحي بالقشيش، والتقى المحافظ بمهندسي الموقع وشدد على ضرورة دفع الأعمال، حيث وصلت نسبه تنفيذ خطوط الطرد للمشروع 20%.كما تابع المحافظ خلال الجولة تفقد أعمال إنشاء محطة معالجة عرب الصوالحة على مساحة 3 فدان لخدمة عدد من القرى وهم ( تل بني تميم- كفر سليمان الور- كفر سعد بحيري- كفر الشرفا- منشأة الكرام).وتابع أعمال إنشاء المحطة، إذ جاري حاليا إنشاء سور على كامل المحطة، ووجه المحافظ بالعمل على مدار الساعة لتسليم المشروع في أقرب وقت لتأخره كثيرا، وحاجة المواطنين إليه لحل مشكلة الصرف الصحي في تلك القرى، ومن الجدير بالذكر أن المحطة ستعمل بطاقة ٢٠ ألف متر٣يوم، وتبلغ التكلفة التقديرية للمحطة 250 مليون جنيه، حيث تم تسليمها إلى مسئولي الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية.بالإضافة إلى أن المحطة ستعمل بنظام المعالجة الثلاثية، وهو نظام تقني حديث لا يضر بالبيئة ولن ينتج عنه أي روائح كريهة أو ضارة بصحة المواطنين، كما تم عمل دراسة الأثر البيئي للمحطة، والتي ثبت عدم تسببها في أي أضرار سواء على صحة المواطن أو البيئة.وأشار المحافظ، إلى أن المبادرة تأتي تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالعمل على تطوير 1500 قرية جديدة على مستوى الجمهورية، والتي تستهدف تطوير 50 مركز على مستوى محافظات الجمهورية، موضحا أن نصيب محافظة القليوبية منها جميع قرى وتوابع مدينة شبين القناطر، وذلك في إطار خطة مصر للتنمية المستدامة، والتي تستهدف تطوير الريف المصري ورفع قدرات البنية الأساسية من كافة الجوانب الخدمية والمعيشية والاجتماعية، وفقا لرؤية مصر 2030، مؤكدا أن بداية التنفيذ، ستكون من خلال تطوير 36 قرية و148 عزبة بالمدينة.وأضاف المحافظ، أن أعمال التطوير، ستشمل العديد من المحاور والتي تستهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتخفيف معدلات الفقر وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة في العديد من المجالات، والتي تشمل ( التعليم والكهرباء والصرف الصحي ومياه الشرب والغاز الطبيعي والشباب والرياضة والطرق )، بالإضافة لتطوير الوحدات الصحية ووحدات الإسعاف ورفع كفاءة الطرق وشبكات الري من ترع ومصارف والتنمية الزراعية والخدمات البيطرية.وفي مدينة شبرا الخيمة تفقد المحافظ موقع الهبوط المفاجئ بشارع 25 بحي غرب شبرا الخيمة، حيث تابع المحافظ اللجنة المكلفة بمعرفة أسباب الهبوط ومعالجته والمشكلة من الحي وجميع شركات المرافق ( الكهرباء والغاز والتليفونات والمياه والصرف الصحي والحماية المدنية).