محافظ الفيوم: استعدادات مكثفة لاستقبال رمضان
الإثنين 29/مارس/2021 - 11:07 ص
الفيوم - زينب علاءطباعة
عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء مجالس المدن، ومديري المديريات، ومسئولي الجمعيات الأهلية، لمناقشة استعدادات المحافظة وكل قطاع من هذه القطاعات لاستقبال شهر رمضان الكريم.
أكد محافظ الفيوم أن شهر رمضان المبارك له طبيعة خاصة، الأمر الذي يستلزم تكثيف استعدادات المحافظة، والتأهب بكل قطاع من القطاعات المختلفة، وزيادة معدلات العمل، لتحقيق الأهداف المرجوة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرWا إلى دور مديرية الأمن والأجهزة الشرطية في تخفيف الكثافات المرورية على الطرق، وتطبيق القانون للحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين.
كما أكد المحافظ، على تكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق بين مديريات الصحة، والتموين، والطب البيطري، وإدارة البيئة، والجهات ذات الصلة، للمرور على المطاعم والمحال التجارية والأسواق وأماكن تقديم الأغذية والمشروبات، للحفاظ على الانضباط والتأكد من التزام هذه المنشآت بالأسعار ومطابقة المعروض من السلع للاشتراطات الصحية، فضلًا عن تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.
وشدد "الأنصاري" على جميع مديري المديريات ورؤساء مجالس المدن بتحقيق الانضباط بأماكن العمل وإلزام جميع الموظفين والمترددين على المواقع الخدمية والمؤسسات، بارتداء الكمامة والالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وكذلك تخصيص مكتب أو موظف بكل مديرية ومجلس مدينة ووحدة قروية للتيسير على المواطنين في تسجيل الراغبين فى الحصول على التطعيم بلقاح كورونا، لافتًا إلى الدور الحيوي لدُور العبادة من المساجد والكنائس في توعية المواطنين بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية وتوعية المواطنين خاصة كبار السن والفئات المستهدفة من ذوي الأمراض المزمنة بسرعة التطعيم بلقاح كورونا.
أكد محافظ الفيوم أن شهر رمضان المبارك له طبيعة خاصة، الأمر الذي يستلزم تكثيف استعدادات المحافظة، والتأهب بكل قطاع من القطاعات المختلفة، وزيادة معدلات العمل، لتحقيق الأهداف المرجوة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرWا إلى دور مديرية الأمن والأجهزة الشرطية في تخفيف الكثافات المرورية على الطرق، وتطبيق القانون للحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين.
كما أكد المحافظ، على تكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق بين مديريات الصحة، والتموين، والطب البيطري، وإدارة البيئة، والجهات ذات الصلة، للمرور على المطاعم والمحال التجارية والأسواق وأماكن تقديم الأغذية والمشروبات، للحفاظ على الانضباط والتأكد من التزام هذه المنشآت بالأسعار ومطابقة المعروض من السلع للاشتراطات الصحية، فضلًا عن تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.
وشدد "الأنصاري" على جميع مديري المديريات ورؤساء مجالس المدن بتحقيق الانضباط بأماكن العمل وإلزام جميع الموظفين والمترددين على المواقع الخدمية والمؤسسات، بارتداء الكمامة والالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وكذلك تخصيص مكتب أو موظف بكل مديرية ومجلس مدينة ووحدة قروية للتيسير على المواطنين في تسجيل الراغبين فى الحصول على التطعيم بلقاح كورونا، لافتًا إلى الدور الحيوي لدُور العبادة من المساجد والكنائس في توعية المواطنين بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية وتوعية المواطنين خاصة كبار السن والفئات المستهدفة من ذوي الأمراض المزمنة بسرعة التطعيم بلقاح كورونا.