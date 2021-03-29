محافظ الفيوم: استعدادات مكثفة لاستقبال رمضان

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء مجالس المدن، ومديري المديريات، ومسئولي الجمعيات الأهلية، لمناقشة استعدادات المحافظة وكل قطاع من هذه القطاعات لاستقبال شهر رمضان الكريم.أكد محافظ الفيوم أن شهر رمضان المبارك له طبيعة خاصة، الأمر الذي يستلزم تكثيف استعدادات المحافظة، والتأهب بكل قطاع من القطاعات المختلفة، وزيادة معدلات العمل، لتحقيق الأهداف المرجوة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرWا إلى دور مديرية الأمن والأجهزة الشرطية في تخفيف الكثافات المرورية على الطرق، وتطبيق القانون للحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين.كما أكد المحافظ، على تكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق بين مديريات الصحة، والتموين، والطب البيطري، وإدارة البيئة، والجهات ذات الصلة، للمرور على المطاعم والمحال التجارية والأسواق وأماكن تقديم الأغذية والمشروبات، للحفاظ على الانضباط والتأكد من التزام هذه المنشآت بالأسعار ومطابقة المعروض من السلع للاشتراطات الصحية، فضلًا عن تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.وشدد "الأنصاري" على جميع مديري المديريات ورؤساء مجالس المدن بتحقيق الانضباط بأماكن العمل وإلزام جميع الموظفين والمترددين على المواقع الخدمية والمؤسسات، بارتداء الكمامة والالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وكذلك تخصيص مكتب أو موظف بكل مديرية ومجلس مدينة ووحدة قروية للتيسير على المواطنين في تسجيل الراغبين فى الحصول على التطعيم بلقاح كورونا، لافتًا إلى الدور الحيوي لدُور العبادة من المساجد والكنائس في توعية المواطنين بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية وتوعية المواطنين خاصة كبار السن والفئات المستهدفة من ذوي الأمراض المزمنة بسرعة التطعيم بلقاح كورونا.