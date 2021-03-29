وزيرة الصناعة تصل المحلة لتفقد المجمع الصناعي

وصلت منذ قليل، نيفين جامع، وزير التجارة والصناعة، مدينة المحلة الكبري، في إطار جولاتها الميدانية لتفقد مشروعات الصناعات الوطنية، حيث تتفقد المجمع الصناعى بمدينة المحلة الكبرى.والمجمع الصناعي على مساحة"34 فدان"، ومن المنتظر أن تجري الوزيرة والمحافظ جولة بعدد من مصانع بطريق الدائري "المحلة - سمنود"، ثم سيتم عقد لقاء بقاعة ديوان عام المحافظة، يليه تفقد لأقسام معرض منتجات صنع بأيدينا بديوان المحافظة.من جانبه، أشار محافظ الغربية إلى أن مدينة المحلة الكبرى بها صناعات متعددة، على رأسها الغزل والنسيج، مؤكدًا أن المجمع الصناعي سيعيد المحلة إلى رونقها الصناعي السابق، حيث تدعم المحافظة المستثمرين ومشاريعهم بالإمكانيات كافة.وأضاف أن هذه المجمعات فرصة ذهبية وتعد قاطرة الاقتصاد الوطنى، وستعطى قيمة مضافة للاقتصاد المصري، موجهًا الشكر للأجهزة العاملة فى المشروع لخروج المجمع على أكمل وجه، وطالب هيئة التنمية الصناعية، بمزيد من التعاون مع جهاز خدمات المشروعات في تقديم تسهيلات أكثر لشباب المحلة خاصة، والغربية عامة.