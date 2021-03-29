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الإثنين 29 مارس 2021 الموافق 16 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

موقع أمريكي: قناة السويس أهم ممر للتجارة بين أوروبا وآسيا

الإثنين 29/مارس/2021 - 11:03 ص
قناة السويس
قناة السويس
أمينة ذكى
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وصف موقع tribtown قناة السويس بأنها أهم ممر للتجارة بين أوروبا وآسيا، كما أن حوالي 12% من التجارة العالمية من حيث الحجم تمر عبر قناة السويس، ولكنها تمثل 30% من شحن حاويات الشحن اليومية في العالم، وبحسب الأرقام الرسمية، مرت حوالي 19 ألف سفينة عبر القناة العام الماضي.

كما أشاد الموقع الأمريكي بالجهود المصرية والدولية في محاولات تحريك السفينة الجانحة "إيفر جرين" التي علقت في قناة السويس من يوم الثلاثاء الماضي، حيث استفادت زوارق السحب وطواقم الإنقاذ من ارتفاع المد في وقت مبكر من اليوم الاثنين لإعادة تعويم السفينة التي تنقل البضائع بين آسيا وأوروبا.

وبسبب السفينة العالقة تعين على السفن بالفعل الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح في جنوب إفريقيا لتجنب القناة، ما يؤدي إلى إبطاء وصول الحاويات إلى وجهاتها كما يمكن أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع التكاليف وزيادة الأسعار التي تصل في النهاية إلى المستهلكين.

قال جاري هوفباور، زميل أول غير مقيم في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي: "أسعار الشحن سترتفع" وهذا يعني نقصًا على مستوى المستهلك، وسيعني أيضًا ارتفاعًا إلى حد ما في أسعار النفط".

وأشارت فيونا بوال، الرئيس العالمي للسلع في مؤشرات داو جونز ستاندرد آند بورز، إلى أن الاضطراب الناجم عن انسداد القناة يأتي في وقت صعب للتجارة الدولية والشحن.

وقالت: "بلغت تكلفة شحن البضائع من آسيا إلى أوروبا مستوى قياسيًا مرتفعًا في الأشهر الأخيرة، كما أن أسعار الشحن العالمية تقترب بالفعل من ثلاثة أضعاف مستوى العام الماضي".

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