سقوط مستريح الغربية استولى على أموال ضحاياه بزعم استثمارها

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم توظيف الأموال، استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم توظيف الأموال والنصب والاحتيال على المواطنين للاستيلاء على أموالهم.كان تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان طنطا بمحافظة الغربية) و(2) آخرين بقيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها واستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.وأكدت تحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا صحة الواقعة، وقيام (صاحب مكتب استيراد وتصدير، مقيم بمحافظة الغربية) بممارسة نشاط إجرامي فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى إستثمار أموالهم والإستيلاء علي أموالهم بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة المحاصيل الزراعية مقابل أرباح بالمخالفة للقانون، وتمكن من خلال ذلك الحصول على مبالغ مالية من الشاكين مقابل حصولهم على أرباح، إلا أنه توقف عن السـداد ورفض رد أصل المبلغ المالى المسـتولى عليه، كما أضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملًا فى الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم.وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبط المتهم المذكور، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.