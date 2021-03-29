مصادرة التكاتك المخالفة وتغرم أصحابها غير الملتزمين بالشرقية

شنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق حملات ميدانية لمتابعة التزام أصحاب التكاتك بخطوط السير والتي تسير بشوارع المدينة بدون ترخيص، وأسفرت الحملة عن ضبط (٧) تكاتك مخالفه لخطوط السير، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.وتستمر الأجهزة التنفيذية والأمنية في شن حملاتها المفاجئة لضبط غير المتلزمين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.