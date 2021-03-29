تجهيز 103 منافذ ثابتة ومتحركة لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بالفيوم

أعلن سيد حرزالله وكيل وزارة التموين بالفيوم، أنه تم تعديل مواعيد المخابز لتعمل من الساعة الثامنة صباحًا طوال شهر رمضان.وأشار وكيل الوزارة، إلى أنه تم تجهيز 41 منفذ ثابت، و62 منفذ متحرك، بمختلف مراكز المحافظة لبيع السلع الغذائية وياميش رمضان بأسعار مخفضة، كما تم التنسيق مع كبار التجار لتنظيم معارض "أهلًا رمضان" بمختلف المراكز.وشدد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، على ضرورة تنسيق مجالس المدن مع مديرية التموين، وتوفير الأماكن اللازمة لإقامة المعارض للتيسير على المواطنين.