تجهيز 103 منافذ ثابتة ومتحركة لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بالفيوم

تجهيز 103 منافذ ثابتة ومتحركة لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بالفيوم
الإثنين 29/مارس/2021 - 11:02 ص
الفيوم - زينب علاءطباعة
أعلن سيد حرزالله وكيل وزارة التموين بالفيوم، أنه تم تعديل مواعيد المخابز لتعمل من الساعة الثامنة صباحًا طوال شهر رمضان.
وأشار وكيل الوزارة، إلى أنه تم تجهيز 41 منفذ ثابت، و62 منفذ متحرك، بمختلف مراكز المحافظة لبيع السلع الغذائية وياميش رمضان بأسعار مخفضة، كما تم التنسيق مع كبار التجار لتنظيم معارض "أهلًا رمضان" بمختلف المراكز.
وشدد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، على ضرورة تنسيق مجالس المدن مع مديرية التموين، وتوفير الأماكن اللازمة لإقامة المعارض للتيسير على المواطنين.
وأشار وكيل الوزارة، إلى أنه تم تجهيز 41 منفذ ثابت، و62 منفذ متحرك، بمختلف مراكز المحافظة لبيع السلع الغذائية وياميش رمضان بأسعار مخفضة، كما تم التنسيق مع كبار التجار لتنظيم معارض "أهلًا رمضان" بمختلف المراكز.
وشدد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، على ضرورة تنسيق مجالس المدن مع مديرية التموين، وتوفير الأماكن اللازمة لإقامة المعارض للتيسير على المواطنين.