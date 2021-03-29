بعد اختيارها عمدة بأمريكا.. من هي ماري ألكسندر؟

وفي هذه السطور نوضح من هي ماري ألكسندر.



اختيرت ماري ألكسندر عمدة لمدينة بولينجربوك بولاية إليونى الإمريكية، كأول سيدة مصرية تتولى منصب عمدة لمدينة أمريكية، حيث تم اختيارها ضمن أكثر 20 امرأة متميزة حول العالم، لتلحق بكامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكى جو بايدن ورئيسة وزراء فنلندا، ‏ورئيسة وزراء نيوزيلندا.- هي امرأة مصرية تربت ونشأت بمصر وحصلت على درجة البكالوريوس من جامعة القاهرة في مجال الإعلام.- أكملت دراستها بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث حصلت على درجة الماجستير من جامعة تينيسي.- تزوجت ولديها ولدين من الدكتور عماد بسطا وانتقلت للعيش في بولينج عام 2003.- عملت في البداية في مجال الضيافة، ومن ثم عملت في رئاسة روابط المدرسين وأولياء الأمور في الولاية.- هى أول امرأة تتولى منصبًا في الولايات المتحدة.