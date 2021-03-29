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الإثنين 29 مارس 2021 الموافق 16 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط مواطن استخرج قطعتين من الآثار الإسلامية أسفل منزله في أسيوط

الإثنين 29/مارس/2021 - 11:01 ص
حبس
حبس
مريم جبل - عمرو المزيدي
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واصلت الأجهزة الأمنية جهودها فى مكافحة جرائم البحث والتنقيب عن الآثار، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المتعلقة بالآثار، من خلال ضبط مُتجرى وحائزى القطع الأثرية والعابثين بالأراضى الأثرية بالحفر خلسة بقصد التنقيب عن الآثار.

كانت أكدت تحريات قسم شرطة سياحة وآثار أسيوط، قيام عامل مقيم بدائرة قسم شرطة أول أسيوط بالحفر خلسة بمسكنه، بقصد البحث والتنقيب عن الآثار.

عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن أسيوط، تم استهداف مسكن المتهم، وبالفحص تبين وجود حفر مربع الشكل بأبعاد 1x1 متر وعمق 17 مترا، وينتهى بسرداب يتجه للناحية الجنوبية، وضبط 2 قطعة عبارة عن " طبق من الفخار صغير الحجم، كلجة من الرخام الأبيض دائرية بقطر 30سم وإرتفاع 20سم" ترجع للعصر الإسلامى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى تكثيف الجهود لضبط مرتكب الواقعة.

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