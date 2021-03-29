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الإثنين 29 مارس 2021 الموافق 16 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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وكيل تعليم مطروح يتابع امتحان شهر مارس متعدد التخصصات

الإثنين 29/مارس/2021 - 11:00 ص
وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح
ياسمين شعيب
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قام عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم الإثنين، بجولة تفقدية مفاجئة لمدرستي السادات الابتدائية والشهيد كريم هنداوي الإعدادية بنات في حي الشروق لمتابعة مسار امتحان شهر مارس متعدد التخصصات لطلاب الصفين الرابع الابتدائي والأول الإعدادي.

ويؤدي طلاب الرابع الابتدائي والأول الاعدادي الامتحان فترة واحدة لمدة ساعتين بنظام أسئلة الاختيار من متعدد وسط تدابير وقائية مشددة في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد والتي تأتي في إطار الحرص على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب.

وأوضح وكيل تعليم مطروح أن الامتحانات جاءت في مستوي الطالب المتوسط ومن الكتاب المدرسي لافتًا أنه شدد على مديري الإدارات التعليمية بضرورة مواصلة الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية المحكمة في مواجهة كورونا مع اتباع الإجراءات اللازمة لضمان سير عملية الامتحانات لصفوف النقل بكافة المراحل التعليمية وفق الضوابط الوزارية وبسهولة ويسر.

وتابع سلامة سير العمل بلجنتي النظام والمراقبة في المدرستين مؤكدا لأعضائها ضرورة الالتزام بالمصداقية والأمانة المهنية وتقدير المسئولية لإعطاء كل طالب حقه كاملًا دون نقصان مع الالتزام بالضوابط واللوائح المنظمة للعملية الامتحانية.

وقدم الشكر والتقدير لخير الله عيد مدير مدرسة السادات الابتدائية وهيئة التدريس بالمدرسة وذلك عرفانا بالمجهودات المبذولة والعطاءات الزاخرة والتي توجت بتحقيق عملية امتحانية متكاملة يسودها الجدية والالتزام والانضباط.

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