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الإثنين 29 مارس 2021 الموافق 16 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

وزير قطاع الأعمال: شركة جديدة لتسويق وبيع منتجات «الغز والنسيج» عالميًا

الإثنين 29/مارس/2021 - 11:00 ص
هشام توفيق
هشام توفيق
أسامة الشندويلي
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عقد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، اليوم الإثنين، اجتماعًا مع مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس والأعضاء المنتدبين لشركاتها التابعة، وذلك في إطار المتابعة الدورية لتنفيذ خطة الإصلاح والتطوير في الشركات التابعة.

تناول الاجتماع استعراض مهام وإجراءات تأسيس شركة جديدة لتسويق وبيع منتجات الشركات التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج محليًا وعالميًا، وفتح منافذ بيع لها في الداخل والخارج، والتي ستكون مملوكة بالكامل للشركة القابضة.

وأكد الوزير على اهتمام الوزارة بعنصر التسويق الأمر، الذي تمثل في استحداث إدارة مركزية بكل شركة قابضة لتسويق منتجات الشركات التابعة، مشيرًا إلى أن الشركة الجديدة ستتولى بيع منتجات الشركات الصناعية التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج تحت علامة تجارية جديدة، على أن يتم الاستعانة ببعض موظفي إدارات البيع الحالية في الشركة الجديدة لمتابعة أوامر التشغيل في كل شركة.

وأضاف أن فريق التسويق الذي تم اختياره في الشركة القابضة سيعمل من خلال الشركة الجديدة، التي ستقوم بإعادة رسم الصورة الذهنية للشركة القابضة وشركاتها التابعة ومواكبة التطور في عمليات البيع واستغلال كافة الفروع المملوكة للشركات بعلامة تجارية جديدة موحدة، وفتح فروع جديدة، بهدف زيادة الحصة السوقية والوصول إلى مختلف الأسواق العالمية بمنتجات القطن المصري عالية الجودة.

من ناحية أخرى، وجه الوزير الأعضاء المنتدبين للشركات بسرعة التصرف في المخزون الراكد، على أن تقوم الشركة القابضة بمعاونة شركاتها التابعة لإعادة تعبئة المنتجات النهائية بنفس العلامات التجارية الحالية.

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