مصير السفينة الجانحة بقناة السويس بعد تحركها

قالت مصادر بهيئة قناة السويس إن السفينة الجانحة «EVER GIVEN» بقناة السويس ستتجه نحو البحيرات، فور انتهاء عملية سيرها.وأكدت المصادر أنه سيتم التحفظ عليها في البحيرات المرة لفحصها، ومعرفة سبب جنوحها.وتستعد السفينة الجانحة لمحاولة جديدة لتسييرها الساعة 11.30 صباح اليوم.وأكدت المصادر، لـ"الدستور"، أن العملية تتم بشكل تلقائي، حيث ستستغل السفينة عملية المد وتعمل على تشغيل محركها والرفاسات ما سيسهم بشكل كبير في عملية رفع مقدمتها وعودتها للعنق الطبيعي في القناة وتسير وحدها، وحال فشل سيرها بمفردها ستستخدم القاطرات عملية السحب مجددًا، لسحبها في محاولة أخيرة.وأعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الإثنين، بدء تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة "EVER GIVEN" بنجاح بعد استجابة السفينة لمناورات الشد والقطر، حيث تم تعديل مسار السفينة بشكل ملحوظ بنسبة 80% وابتعاد مؤخر السفينة عن الشط بمسافة 102 مترا بدلا من 4 أمتار.ومن المقرر أن يتم استئناف المناورات مرة أخرى مع ارتفاع منسوب المياه إلى أقصى ارتفاع له في الفترة من الحادية عشرة والنصف صباحا ليصل إلى 2 متر، بما يسمح بتعديل مسار السفينة بشكل كامل لتصبح بمنتصف المجرى الملاحي.ووجّه الفريق ربيع رسالة طمأنة للمجتمع الملاحي الدولي باستئناف حركة الملاحة مرة أخرى في القناة بمجرد الانتهاء من تعويم السفينة بشكل كامل قريبا، وتوجيهها للانتظار بمنطقة البحيرات لفحصها الفني.وأشاد رئيس الهيئة برجال هيئة قناة السويس الأبطال الذين قاموا بهذا العمل العظيم، مثمنا جهودهم خلال الفترة الماضية وقيامهم بأداء واجبهم الوطني على أكمل وجه، مع ثقته الكاملة بإنجاز العمل بنسبة 100%.