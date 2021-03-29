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الإثنين 29 مارس 2021 الموافق 16 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

الإحصاء الفلسطيني: 292 مليون دولار عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات

الإثنين 29/مارس/2021 - 10:57 ص
جريدة الدستور
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أظهر أحدث مسح للجهاز المركزي للإحصاء وسلطة النقد في فلسطين اليوم الإثنين، استمرار العجز الجاري في ميزان المدفوعات الفلسطيني إلى 292 مليون دولار في الربع الرابع من العام 2020.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" فإن استمرار هذا العجز في الحساب الجاري يرجع إلى العجز في الميزان التجاري السلعي الذي بلغ 1،276 مليون دولار أمريكي، إضافة إلى عجز ميزان الخدمات الذي بلغ 228 مليون دولار أمريكي، في المقابل، سجل حساب الدخل (تعويضات العاملين، ودخل الاستثمار) فائضًا مقداره 741 مليون دولار أمريكي خلال الربع الرابع 2020.

وقد كانت تعويضات العاملين في إسرائيل البالغة 705 ملايين دولار أمريكي السبب الرئيس في فائض حساب الدخل (بارتفاع بلغت نسبته 8% عن الربع السابق).. فيما بلغ دخل الاستثمار المقبوض من الخارج 58 مليون دولار أمريكي، نتج بشكل أساسي عن الدخل المقبوض على استثمارات الحافظة في الخارج، إضافة إلى الفوائد المقبوضة على الودائع الفلسطينية في البنوك الخارجية.

وكذلك سجل صافي التحويلات الجارية فائضـًا بلغت قيمته 470 مليون دولار أمريكي، بارتفاع بلغت نسبته 4% عن الربع السابق.. وقد بلغ إجمالي التحويلات الجارية من الخارج 556 مليون دولار، حيث شكلت التحويلات الجارية للقطاع الحكومي ما نسبته 17% منها، بينما شكلت التحويلات الجارية للقطاعات الأخرى ما نسبته 83%.

جدير بالذكر أن تحويلات الدول المانحة قد شكلت نحو 15% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج.. كما أشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات إلى وجود فائض في الحساب الرأسمالي والمالي مقداره 383 مليون دولار أمريكي، نتيجة الفائض المتحقق في الحساب المالي البالغ 266 مليون دولار، في المقابل، سجلت الأصول الاحتياطية لدى سلطة النقد ارتفاعا مقداره 71 مليون دولار أمريكي خلال هذا الربع، مقارنة مع انخفاض مقداره 74 مليون دولار أمريكي في الربع السابق.

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