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الإثنين 29 مارس 2021 الموافق 16 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

باكستان تطلق حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال

الإثنين 29/مارس/2021 - 10:56 ص
لتطعيم ضد شلل الأطفال
لتطعيم ضد شلل الأطفال
وكالات
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أطلقت باكستان اليوم الاثنين حملة ميدانية متنقلة لتطعيم ملايين الأطفال ضد شلل الأطفال، وذلك رغم المخاطر التي قد تنجم عن ارتفاع إصابات كورونا في البلاد.

وتستهدف الحملة، التي تستمر خمسة أيام، تطعيم أكثر من 40 مليون طفل دون سن الخامسة.

وتشمل الحملة نشر نحو 285 ألف عامل طبي في 156 منطقة في باكستان لتوزيع التطعيم، وهو عبارة عن قطرات بالفم، مع اتباع بروتوكولات السلامة الخاصة بكورونا.

وقال مساعد رئيس الوزراء لشؤون الصحة فيصل سلطان، في بيان، "جائحة كورونا تواصل وضع ضغط علينا، إلا أننا ملتزمون بضمان استمرارية خدمات الصحة العامة الأساسية خلال هذه الأوقات الصعبة".

وتجدر الإشارة إلى أن باكستان وأفغانستان من بين دول قليلة حول العالم لا يزال يمثل شلل الأطفال مرضا مستوطنا فيها.

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