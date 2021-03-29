باكستان تطلق حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال

أطلقت باكستان اليوم الاثنين حملة ميدانية متنقلة لتطعيم ملايين الأطفال ضد شلل الأطفال، وذلك رغم المخاطر التي قد تنجم عن ارتفاع إصابات كورونا في البلاد.وتستهدف الحملة، التي تستمر خمسة أيام، تطعيم أكثر من 40 مليون طفل دون سن الخامسة.وتشمل الحملة نشر نحو 285 ألف عامل طبي في 156 منطقة في باكستان لتوزيع التطعيم، وهو عبارة عن قطرات بالفم، مع اتباع بروتوكولات السلامة الخاصة بكورونا.وقال مساعد رئيس الوزراء لشؤون الصحة فيصل سلطان، في بيان، "جائحة كورونا تواصل وضع ضغط علينا، إلا أننا ملتزمون بضمان استمرارية خدمات الصحة العامة الأساسية خلال هذه الأوقات الصعبة".وتجدر الإشارة إلى أن باكستان وأفغانستان من بين دول قليلة حول العالم لا يزال يمثل شلل الأطفال مرضا مستوطنا فيها.